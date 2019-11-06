Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке и принес неудачу хозяевам стадиона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он неожиданно выбежал на поле и даже успел, по сути, совершить тачдаун, добежав до ворот. Естественно, под аплодисменты всего стадиона.

Кстати, после появления кота команда хозяев, которая вела в счете, в итоге упустила победу.

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