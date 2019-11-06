Лиша Дишэй, проезжающая на автомобиле несколько дней назад по автотрассе в местности Иммокали (округ Коллиер, штат Флорида, США), не смогла сдержать эмоций, когда стала свидетельницей спасательной операции в исполнении косолапых обитателей леса, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из членов медвежьего семейства, перебегающего через оживлённую магистраль в тёмное время суток, был сбит автомобилем, водитель которого с места столкновения с лесным зверем.

Ехавшая сзади Лиша Дишэй сделала остановку и запечатлела, как трое взрослых медведей, рискуя своими жизнями, тащили к обочине дороги сбитого автомобилем медвежонка.

После нескольких попыток диким зверям удалось переместить детёныша подальше от опасного участка пути.

Позже, сотрудники зоологической организации, занимающейся охраной дикой природы, выехав на место аварии, констатировали, что медвежонок не пережил столкновения с автомобилем.

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