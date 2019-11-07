К выбору страны для путешествия в одиночку нужно подходить с большой осторожностью, особенно, если речь идет о представительницах прекрасного пола. Рамблер расскажет от путешествия в какие страны одиноким девушкам лучше воздержаться, передает Day.Az.

Саудовская Аравия

В этом государстве запрещено находиться в общественных местах девушкам без сопровождения лиц мужского пола. Это относится не только к туристкам, но и к местным жительницам. И важно появляться в обществе только в сопровождении мужчины-родственника, иначе будет грозить штраф или арест. Также в стране есть полиция нравственности, которая следит за тем, чтобы у женщин были прикрыты живот, спина, ноги и руки.

Япония

Странно видеть эту страну в списке мест, куда лучше не приезжать одиноким девушкам. В последние годы здесь распространены развратные действия в отношении прекрасного пола. Особенно, если речь идет о туристках. В общественных местах мужчины часто прижимаются к девушкам. Во избежании подобных ситуаций власти пустили вагоны метро, которые предназначены для поездок только для женщин.

Бразилия

Не секрет, что в Бразилии низкий уровень экономики. Поэтому в этой стране местные девушки и одинокие путешественницы подвергаются ограблениям. Так что в этой стране не стоит носить с собой, да и вообще привозить в Бразилию, дорогие вещи, украшения и как-либо еще демонстрировать свое благосостояние.

Египет

По сей день остается популярным местом отдыха. Но здесь, как и в Японии, проблема связана с домогательствами. Местные мужчины нагло пристают в общественных местах к одиноким девушкам, в том числе предлагают интим. Поэтому в этой стране нужно вести себя максимально скромно - не носить открытую и обтягивающую одежду и не смотреть на мужчин.

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