Пользовательницы Reddit рассказали о случаях, когда делали мужчинам очевидные намеки на интимную близость или посылали знаки о том, что они им нравятся, но те их не понимали. Тред выбился в топ Reddit, собрав 90 тысяч одобрительных оценок, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Юзер с ником CaptPizza вспомнила, как парень сделал комплимент ее волосам, а она ответила, что они будут выглядеть еще лучше, если он запустит в них руки. Молодой человек с недоумением спросил, хочет ли она, чтобы он сделал ей прическу.

По словам Deerpajamapants, она несколько раз придвигалась ближе к бойфренду, пока они лежали на кровати и смотрели фильм, но он не понял ее намеков и решил, что девушке некомфортно. В итоге он пересел на стул, будучи убежденным в том, что так делает возлюбленной лучше.

Пользовательница ThrowawayL1G2B3 поделилась историей о первом свидании со своим нынешним парнем. Они сначала поужинали, потом пошли в бар, затем поехали к молодому человеку смотреть страшный фильм. В три часа ночи девушка решила сама задать парню вопрос: "Так ты меня поцелуешь или нет?"

Юзер Karamelais вспомнила, как попросила у своего будущего супруга одеяло, так как ей было холодно. Затем она заигрывающим голосом сказала, что под одеялом будет место для двоих, однако парень ответил, что ему не холодно.

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