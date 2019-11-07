Достаточно необычный инцидент произошел накануне в США, где свадьба завершилась разводом прямо в день бракосочетания. Таким образом жених отреагировал на тост отца невесты, который тот произнес перед всеми собравшимися гостями, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Жених по имени Кевин признался, что даже и не думал о разводе со своей возлюбленной, тем более так скоро. Но слова Ричарда, который является отцом его невесты Джессики, побудили его к таким действиям.

Прямо посреди свадьбы Ричард встал, чтобы произнести тост, но произнесенные им слова удивили всех гостей и самих молодоженов. Мужчина заявил, что Кевин совершенно не достоин его дочери, так как слишком беден и работает обычным курьером, который не имеет никаких дальнейших перспектив.

Отец невесты добавил, что не собирается отныне помогать своей дочери ни в финансовом, ни в каком-либо еще плане, пока она будет оставаться женой этого молодого человека.

Реакцией на такой тост Ричарда была полная тишина в зале. Свадебные гулянья продолжались, но атмосфера и настроение у многих были испорчены.

Ближе к концу свадьбы жених не выдержал и взял свое слово. Кевин заявил, что расстается с Джессикой после таких слов ее отца. При этом он отметил, что никогда ее не разлюбит, но и быть рядом с ней не может, так как осознает правдивость слов, сказанных ее отцом.

Жених подтвердил, что вряд ли сможет сделать невесту по-настоящему счастливой и богатой. После всего сказанного Кевин попрощался с Джессикой и удалился из зала.

Сейчас американец рассказывает, что иногда жалеет о своем поступке, но ничего исправлять не собирается. Он разорвал все отношения с бывшей невестой, которая до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

Кевин говорит, что в каком-то плане понимает ее отца, который желает своей дочери только самого лучшего. Он продолжает работать курьером, но уже подыскивает себе новую более серьезную работу.

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