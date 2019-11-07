Современные автолюбители все более массово переходят на машины с автоматической коробкой передач. А "механика" постепенно уходит в прошлое. Связано это с тем, что АКПП адаптированы для городского цикла езды. Поэтому управлять такой машиной гораздо комфортнее, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Пересаживаясь с машины на МКПП, водители по привычке частенько совершают ненужные, а иногда и очень вредные манипуляции, подвергая коробку-автомат риску выйти из строя.

Как известно, в машинах с АКПП педали сцепления нет. Но по привычке водитель ищет левой ногой эту педаль, задевая тормоз. А это уж точно не полезно для коробки, когда одновременно жмут на газ и на тормоз.

Останавливаясь на перекрестке, водитель, привыкший управлять машиной с механической коробкой, постоянно пытается перевести селектор в нейтральное положение. В случае с АКПП - это совершенно бесполезная манипуляция.

И, конечно же, стоит помнить, что автоматические коробки весьма прихотливые и требуют более частого ТО.

Три ошибки при переходе с "механики" на "автомат"

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın