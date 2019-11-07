Девушки на мотоциклах - это отдельная категория водителей. Многие из них надевают специальную одежду и необходимую защиту, а некоторые, как и героиня данного ролика, пренебрегают безопасностью, гоняя на байках в таком виде. К слову, это точно отвлекало водителей, которые ехали сзади. Видео снято в Киеве, на харьковском массиве, передает Day.Az со ссылкой на nevsedoma.com.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın