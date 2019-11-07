Впервые астрономы наблюдали массовый отток газа из галактики, который простирается на сотни тысяч световых лет. Это первое прямое доказательство того, как галактические ветра питают среду, окружающую звездную систему и создают гигантские облака.

Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Объект SDSS J211824.06+001729.4 представляет собой две столкнувшиеся галактики, которые сформировали одну компактную, но массивную галактику. Подобные слияния приводят к резкому всплеску образования новых звезд из-за сгущения значительного количества газа. Молодые звезды порождают ветер - истечение вещества в межзвездное пространство. Это, а также вспышки сверхновых образуют более масштабный галактический ветер.

Исследователи выявили область горячего ионизированного кислорода, которая охватывает 52 миллиарда квадратных световых лет. При том существует два отдельных потока, который сформировали из обогащенного металлом газа симметричную структуру с температурой 10 тысяч кельвинов. Один поток возник 400 миллионов лет назад и движется со скоростью 1400 километров в секунду, а другой, образовавшийся около семи миллионов лет назад, развивает скорость до 2100 километров в секунду.

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