Кленир Соуза из Рио-де-Жанейро (Бразилия) сняла эти удивительные кадры ещё несколько месяцев назад, но обнародованы они были лишь недавно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Очевидицу изумило и даже напугало облако, которое выглядело как огромная жуткая голова с довольно-таки неприятным выражением лица. Кленир добавила, что после того, как она закончила снимать, к облачному образованию подлетел вертолёт, который как будто наблюдал за головой, а после улетел в том направлении, откуда явился.

Большинство зрителей, конечно, не увидели в видеоролике ничего паранормального, ведь всем известно, что облака порой могут принимать самые немыслимые и страшные очертания. Однако, форма облака (и особенно то, что внутри него посверкивали молнии) впечатлила людей - некоторые признались, что так и кажется, будто голова вот-вот повернётся и воззрится на них суровым взглядом.

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