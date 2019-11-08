Хурма: кому противопоказан солнечный фрукт?
Хурма богата витаминами и микроэлементами, однако в пищу подходит не всем, рассказала диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
"Хурма очень полезна для здоровья. Она содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", - сказала она газете "Вечерняя Москва".
По словам Дюваль, хурму нужно есть два-три раза в неделю, лучше в свежем виде, но можно и после заморозки - это фрукт сохраняет свои свойства после размораживания.
Диетолог отметила, что хурма содержит йод и железо и особенно полезна людям, который страдают анемией.
По ее словам, хурму можно употреблять даже при язвенной болезни желудка и других болезнях желудочно-кишечного тракта.
Но тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой или камнеобразование в почках, от хурмы лучше отказаться.
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