Всем известно, что для выхода в открытый космос, человеку необходимо надеть на себя скафандр. Но что будет, если по какой-то причине космонавт окажется за пределами космической станции без специального обмундирования? На этот счет существует множество мифов, которые, при ближайшем рассмотрении, не выдерживают никакой критики. Сможет ли человек выжить в космосе без скафандра, рассказывает Рамблер, передает Day.Az.

Ответ, конечно, очевиден - нет, не сможет. Однако сразу же погибнуть, как кажется многим, человеку тоже не удастся.

Для начала стоит отметить, что превратиться в ледышку, мгновенно замерзнув за пределами космической станции, как гласит один из распространенных мифов, человеку не грозит. Плотность космоса очень мала, в пустоту свое тепло человеческое тело передать не сможет никак, а значит, стать ледяной фигурой через пару секунд, оказавшись без скафандра, не получится.

Согласно другому мифу, человек в открытом космосе просто взорвется из-за перепада давления. Это не так. Да, внутренние органы могут увеличиться в размерах, но эластичная кожа, полностью покрывающая наше тело, не даст космонавту лопнуть, а также сможет поддержать внутреннее давление на безопасном уровне, чтобы кровь не закипела.

Кстати, именно кровь является ахиллесовой пятой, из-за которой в итоге человек и распрощается с жизнью, оказавшись в космосе без скафандра. Как известно, кровь циркулируя по организму, доставляет кислород жизненно важным органам. Поскольку в космосе кислорода нет, насыщать легкие и мозг просто нечем, но кровь-то об этом не знает. Сердце продолжает биться, кровь без кислорода все так же путешествует по организму, "навещая" и мозг. Правда, смысла в этом никакого не будет.

Оставшийся в крови до выхода в космос кислород сможет питать мозг еще около 15 секунд, а после этого человек просто потеряет сознание. Однако сразу к летальному исходу это не приведет. В течение 1-2 минут человек еще остается в живых, и если вернуть его в безопасную и привычную среду, то он выживет и полностью восстановится уже через несколько дней.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın