В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards - ФОТО - ВИДЕО
В Caspian Business Hotel с 22 по 24 ноября пройдет Baku Fashion Festival, организованный Azerbaijan Luxury. Об этом сообщил Trend руководитель проекта и директор проекта Top Model Azerbaijan 2019 Новруз Исмаил, передает Day.Az.
В рамках Baku Fashion Festival, 22 ноября в 19.00, состоится церемония награждения Diamond Globe Awards. В мероприятии примут участие общественные деятели, представители культуры и искусства, индустрии моды и других сфер, в том числе двадцать представителей зарубежных стран.
Интересно, что каждый из гостей получит возможность не только пройтись по красной дорожке, но и самому принять участие в дефиле. Гостям будут представлены шоу-румы, показы мод и различные развлекательные мероприятия.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.
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