Ученые Университетского колледжа Лондона и Института структурной и молекулярной биологии в Великобритании выяснили, что жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках. Это ставит под сомнение идею, впервые высказанную Чарльзом Дарвином, что первые клетки возникли в мелких теплых водоемах. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи воспроизвели среду вблизи гидротермальных жерл на дне океана, используя длинноцепочечные амфифильные соединения, которые обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами. Смеси этих соединений формируют липидные пузырьки (везикулы) в достаточно суровых условиях, включая высокую соленость и температуру, большие градиенты кислотности и концентрации двухвалентных катионов. Ранее считалось, что такая среда не дает образовываться везикулам - предшественникам клеток.

Ключевым фактором оказалась длина амфифильных соединений. Показано, что цепочки из десяти атомов углерода стабилизируют пузырьки при 70 градусах Цельсия. При этом высокая соленость и щелочные условия способствуют спонтанной сборке молекул в пузырьки.

Как писал Дарвин, организмы могли возникнуть в небольшом пруду, содержащем все необходимые вещества. В настоящее время такой процесс невозможен, поскольку все сложные органические вещества мгновенно поглощаются уже существующими живыми существами.

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