Ученые развеяли миф об очищающих воздух комнатных растениях
Комнатные растения не очищают воздух в квартире вопреки распространенному мнению - к такому выводу пришли американские ученые, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Для очищения воздуха в помещении гораздо эффективнее открыть окно или форточку, считают ученые из Дрекельского университета. Пара распахнутых окон работает примерно так же, как сотни цветов в горшках.
Заметную популяризацию в мнение об улучшающих состав воздуха комнатных растениях в свое время внесло NASA, которое в 1980-х искало средства для очищения атмосферы на борту космической станции и признало растения подходящими для этой задачи.
Однако ученые указали, что опыты NASA проводились в лабораторных условиях, которые не слишком точно имитировали реальные.
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