Пользовательница Facebook Кортни Уайт (Courtney White) продемонстрировала необычный способ успокоить капризного ребенка. Опубликованное ей видео набрало более шести миллионов просмотров, на вирусную публикацию обратил внимание таблоид Mirror, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Взрослому удается утешить младенца с помощью капиллярного массажера, называемого в России "мурашка". Судя по видео, автор не в первый раз использует этот трюк, поскольку ребенок сразу перестает плакать, увидев его, и радостно машет руками в предвкушении.

Когда мать притрагивается к голове младенца массажером, он приходит в восторг. "Моему сыну нравится, когда ему чешут голову как следует", - подписала видео Уайт. Ролик получил более 180 тысяч репостов.

Многие комментаторы пришли в восторг от находки, замечая, что такой массажер дешев и явно эффективен. "Я попробую эту штуку", - писали они. Некоторые предполагали, что шум от массажера имитирует звуки, которые ребенок слышит в утробе матери. "Такие вещи действительно работают!" - заключили они.

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