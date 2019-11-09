Не упустите свой шанс - сегодня все в ваших руках! Звезды гороскопа склоняют к ясности, четкости, сообразительности и решительным действиям - проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь. Именно поэтому на сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Помните, что отстаивать свою позицию, а также принять важное решение в этот день будет проще обычного. И самое главное: любые решения, принятые сегодня, будут конкретны, практичны и очень перспективны.

Овен

Сегодня Овна будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Овна, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Овен легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Телец

Сегодня Тельцу очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Тельцу сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Близнецы

Сегодня жизненный потенциал Близнецов будет на высоте! Даже если сами Близнецы этого потенциала и не чувствуют, стоит им лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять их. Проще всего Близнецам в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Рак

Сегодня где-то в глубине души у Рака проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Рак склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Лев

Сегодня Льву лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Льва интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Дева

Сегодня Дева проведет день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Дева будет настроена на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Девой, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Весы

Сегодня Весы может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от их собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Весы не смогут. Тем не менее, они искренне попытаются увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Весам останется только упорно стоять на своем.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, сегодня у Скорпиона есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Скорпион может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Стрелец

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Стрельца! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Стрельцу захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Козерог

Сегодня среди всех прочих дел на первом месте у Козерога будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Водолей

Сегодня Водолей рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Водолей попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Водолею полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Рыбы вынашивали до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Рыбы сами проявят должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

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