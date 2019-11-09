Бережливость - дело хорошее, если, конечно, не впадать в крайности, как, например, Козерог.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Овен

Экономия для Овна - это очередной вызов, который она с радостью примет. Красотка отважно будет ходить в магазин за молоком для кофе, дешевыми макарошками и десятком яиц по акции и даже не реветь по пути домой.

Но на второй день она вдруг поймет, что жизнь одна, а значит прожить ее нужно в новом платье от Chanel, с новой помадой в кармане и коробкой таких симпатичных бутылочек кьянти.

Телец

Мы уверены, что прошлая реинкарнация Тельца - советская бабуля, которая наизусть знает все цены ближайших магазинов, подскажет, где по акции продают "Доширак" и какой секонд-хэнд самый дешевый в округе.

Как вы понимаете, экономия у Тельца распространяется даже на воздух: а вот нечего жадно воздух у нее в доме вдыхать, дышать хотите - идите на улицу.

Близнецы

Финансовая логика Близнецов схожа с женской - понять трудно, не крутить пальцем у виска - невозможно. Парфюм за двадцать пять манатов - конечно, крошечная копия яйца Фаберже за пятьдесят штук - можно два, а кофе лучше дома попить - так дешевле и вискас слишком дорогой стал, кошка есть захочет - хлеб с водой сожрет.

Рак

Бережливость - религия Рака. Зачем дочке покупать новые сапоги, если эти можно еще раз заклеить, им всего-то 5 лет.

Сапожкам Рака, между прочим, уже 7 лет стукнуло, а они как новенькие выглядят.

В смысле вы вместо обычных бананов, купили мини? Ищите чек в мусорке и идите менять, пока Рак не узнала, иначе она вам ужин из этих самых бананов сделает, а на завтрак заставит кожуру жевать.

Львица

Это может выглядеть, как жизнь на широкую лапу, но, на самом деле, Львица тратит меньше денег, чем получает госслужащий. Скидочные карты на любой вкус, приложения со скидками и бонусами любого калибра, совместные закупки, ежедневные ужины у друзей - она даже Тельцу в экономии нос утрет.

Дева

Дева - та животинка, что и сама денег не тратит и другим не дает. Попробуй только купи при ней молоко не по акции - услышишь, как дети в Африке голодают, пробей жвачку - увидишь имитацию сердечного приступа.

Весы

Весы не экономят, Весы вечно копят. Ради новых лабутенов, китайской собачки или курсов по соблазнению можно и на гречке с водой посидеть.

Скорпион

Скорпионы экономят нелогично. Если закупаться продуктами денег нет, значит еду будут заказывать из ближайшего японского ресторана. Тут и газ, свет, воду тратить нельзя - кругом экономия, видали?

Стрелец

Милашки-Стрельцы готовы кормиться одними лишь мыслями о жареной картошке с курочкой, надевать на себя старые и родные бюстгальтеры, смотреть по выходным на стену вместо кино и театров, если смогут накопить себе на отпуск.

Зато в отпуске они отведут свою душеньку на несколько лет вперед, позволяя себе массаж всех частей тела, такси до моря и обратно, даже если оно находится возле отеля, самые дорогие рестораны в городе, прогулку на яхте и фото с самой мохнатой обезьяной.

Козерог

Режим "эконом" - единственный встроенный в мозг Козерожки при рождении. Поэтому не стоит называть ее жадиной, когда она бьет вам по рукам, если вы тянетесь за ложкой сахара у нее в гостях, когда она просит вас купить к обеду килограмм мяса, картошку, томаты, красное и белое вино, шампанское и конфеты и не отдает вам за это деньги, когда она дарит вам на день рождения дезодорант. Честное слово, она просто не знает, что бывает иначе - верьте в эти сказки и дальше.

Водолей

Чтобы себе ни в чем не отказывать, Водолеи идут другим путем - занимают у знакомых деньги. А каждый раз, когда кто-то начинает намекать им на должок, случайно ломают себе палец, неожиданно впадают в кому, имитируют сердечный приступ.

Рыбы

Давайте на чистоту: экономить Рыбы не умеют. Они быстрее продадутся в рабство, нежели откажут себе в свежих розах на столе и ароматных свечах в ванной. Именно поэтому размер их кредитов растет в геометрической прогрессии, а номера телефонов и место жительства меняются каждый месяц.

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