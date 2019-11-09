Очень часто люди не могут уснуть из-за нервов, напряжения или волнения перед важным событием. Это очень влияет на общее состояние организма, особенно, если нужно рано вставать. Во время войны американские летчики разработали систему, которая поможет уснуть всего за две минуты. Рамблер рассказывает все действия по порядку, передает Day.Az.

Последовательность действий называется метод Бада Винтера. Он был лейтенантом ВМС, а до этого работал футбольным тренером и помогал спортсменам расслаблять мышцы. Во время Второй мировой летчики из-за недосыпа допускали фатальные ошибки, тогда руководство армии США решило разработать новую систему засыпания, благодаря которой пилоты могли уснуть в любом месте, положении и обстоятельствах.

Выберите удобную позу

Если вы лежите в кровати, то ничего выбирать не надо. Этот совет подходит для тех, кто пытается уснуть в аэропорту, автобусе, машине или другом неестественном положении. Сядьте и откиньте спинку, например, или подложите под голову специальную подушку.

Расслабьте лицо

Этот момент считается ключевым во всем процессе. На нашем лице очень много мышц, которые постоянно находятся в движении. Часто они посылают сигналы организму о волнении или стрессе. Постарайтесь максимально расслабить глаза, скулы и челюсть.

Опустите плечи и руки

После лица нужно расслабить и другие мышцы. У большинства людей напряжение накапливается именно в шее и плечах. Если у вас не получается просто расслабить их, попробуйте перенапрячь, и тогда они сами перейдут в естественное положение. На этом этапе будет сделана половина работы.

Расслабьте ноги

После верхней части тела нужно сосредоточиться на нижней. Точнее, наоборот, расслабить ее. Идите сверху вниз: сначала квадрицепсы, потом икры, а затем ступни. Правам стоит начинать с правой стороны, а левшам - с левой.

Перестаньте думать на 10 секунд

Когда вы расслабили свое тело и лицо, нужно переходить к мозгу. Старайтесь не думать о стрессе или волнении. Сам Винтер предлагал представлять такую картину: вы лежите в каноэ, плывущем по спокойному озеру, и смотрите на небо, а в ушах у вас только шум воды. Старайтесь думать об этом максимально четко, чтобы ваши другие мысли не нарушали расслабление. Или представьте, что лежите в черном гамаке, а вокруг вас черное пустое пространство. Некоторым помогает повторять в голове в течение десяти секунд фразу: "не думай".

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