Факт нахождения бактерий на губке для мытья посуды вовсе не говорит о том, что человек обязательно заразится, но гигиене на кухне следует уделять особое внимание и менять кухонные принадлежности как можно чаще. Об этом рассказал РИА Новости аспирант биологического факультета МГУ, сотрудник лаборатории микробной биотехнологии Илья Серёжкин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что губки для мытья посуды являются идеальными инкубаторами для бактерий и могут быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

По словам Серёжкина, то, что на кухонных губках находят огромное число бактерий - это абсолютно нормально. Из-за высокой влажности и наличия остатков пищи в них создается идеальная среда для обитания бактерий. Средства, которыми люди пользуются на кухне, чтобы убрать такие микроорганизмы, их не убивают, если, конечно, это не специальные бактерицидные средства. Главная функция средства для мытья посуды - смыть с ее поверхности кусочки пищи.

"С другой стороны, возникает вопрос о том, насколько часто мы должны их менять для того, чтобы там не возникало... запредельное какое-то количество (бактерий - ред.)... Обычно и ученые, и, так сказать, люди близкие к микробиологии советуют менять кухонные принадлежности и вообще следить за гигиеной кухни довольно сильно. И, соответственно, менять губки максимально часто..., условно говоря, раз в неделю было бы хорошо", - пояснил он.

Серёжкин отметил, что вопрос о том, можно ли заразиться чем-то, например, помыв посуду, очень индивидуален и крайне неоднозначен. По его словам, факт нахождения в губках дрожжей и плесени говорит лишь о вероятности заражения ими посуды или еды.

"Но это не означает, что каждый человек, который потрогал губку, возьмет на себя часть бактерий и заболеет чем-то неприятным... Скажем так, воспринимать такие новости следует с должным скептицизмом... и просто лишний раз уделить время гигиене в собственном доме. Не более того", - отметил он.

Для минимизации риска заражения микробиолог посоветовал соблюдать базовые правила гигиены, в том числе не забывать мыть руки, чтобы не нести бактерии с улицы на кухню. По его словам, риск всегда выше там, где находится больше людей. Например, риск заражения простудными заболеваниями возрастает в офисе, если губкой пользуется заболевший человек, особенно если он не соблюдает правила гигиены.



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