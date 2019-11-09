Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала, какими болезнями чаще всего страдает современная молодежь и насколько верны прогнозы американских ученых о высокой смертности среди миллениалов. Своими соображениями она поделилась с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому людям, рожденным в 1981-1996 годах, прогнозируют худшую производительность труда из-за более слабого здоровья, что приведет к бедности и безработице. Эксперты пришли к выводу, что смертность среди миллениалов в полтора раза превышает этот показатель среди родившихся в 1961-1980 годах.

По словам Алексеевой, нынешнее поколение молодых людей действительно имеет более слабое здоровье, чем их предшественники.

"Это, прежде всего, обусловлено состоянием экологии, качеством пищи и темпом жизни", - пояснила врач.

отберут у людей 7 млн рабочих мест. А еще через 30 лет - оставят без работы половину населения земного шара. Под прицелом - кассиры и секретари, бухгалтеры и аудиторы, ремонтники и офисные "сидельцы". Где роботы уже заменили людей, и где они готовятся это сделать. Об этом в материале РИА Новости.

Чаще всего у нынешней молодежи возникают проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом, рассказала Алексеева. Виной всему - увлечение фастфудом и диетами, из-за чего люди не получают необходимую суточную дозу витаминов и других полезных веществ.

"Нервная система летит в тартарары, потому что мы живем в период постоянных стрессов. Предыдущее поколение не получало такого количества излучений, которые получаем мы, используя гаджеты. А их частое использование тоже путь к нервным расстройствам и психозам", - рассказала врач.

Специалист считает, что для укрепления здоровья и продления жизни необходимо составить правильную систему питания с учетом особенностей организма. Необходимо получать в нужном количестве витамины, прежде всего A, C, D и E. Кроме того, нужно пить не менее двух литров воды в день и соблюдать режим сна.

"Ночной отдых - это очень важный этап. Ложиться желательно не позже 23 часов. Сон должен длиться в идеале восемь часов и не меньше", - заключила Алексеева.



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