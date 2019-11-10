Мандариновая кожура: 7 проблем, которые она лечит лучше, чем лекарства
Свойства мандариновой кожуры:
- обладает изысканным вкусом
- обладает уникальным ароматом
- содержит много витаминов, таких как B1, B2, B3, B6 и B9
- содержит ключевые минералы, такие как магний, железо, фосфор, кальций, калий, селен и цинк.
Обратите внимание на невероятную пользу мандариновой кожуры:
Бронхит
Как передает Day.Az со ссылкой на golbis.com, она может помочь бороться с респираторными заболеваниями, такими как бронхит. Если вы страдаете бронхитом, мы предлагаем вам следовать следующим рекомендациям:
- Добавить половину мандарина на стакан горячей воды.
- Оставьте на один час.
- Можете есть их три раза в день.
- Прощайтесь с бронхитом быстро и естественно.
Кашель
Кашель является неприятным симптомом простуды или проблем с дыханием. Это обычно раздражает и может сильно повлиять на горло.
Кожура этого волшебного плода может помочь вам бороться с кашлем. Для этого вы должны следовать следующему:
- Измельчите мандариновую кожуру.
- Подогрейте воду и залейте стаканом горячей воды.
- Оставьте в течение недели.
- Пейте 20 капель этой жидкости, растворенной в стакане воды, при каждом приеме пищи три раза в день.
Заложенность носа
Кожура мандарина может помочь при заложенности носа следующим способом:
- Положите немного кожуры в кастрюлю с кипящей водой.
- Вдыхайте пар в течение как минимум 10 минут.
- После этого вы можете отдохнуть в тихом месте.
Проблемы с пищеварением
Чтобы бороться с проблемами пищеварения, выполните следующие действия:
- Измельчите кожуру, чтобы получить мандариновый порошок.
- Добавить этот порошок к любому блюду.
- Это поможет вам избавиться от боли в желудке или метеоризма.
Грибок ног
Это очень распространено среди населения мира и является идеальной средой для развития инфекций. Мандарин может помочь вам избавиться от нее следующим образом:
- Поместите кожуру на пораженный участок.
Физическое истощение и проблемы со сном
Вдыхайте аромат мандарина в течение пятнадцати минут.
Это также поможет уменьшить головные боли.
Гипертония и тахикардия
Залить кожуру тремя литрами воды и довести до кипения. Дайте постоять один час. Процедите вещество и принимайте ванну с этим веществом.
Профилактика рака
Кожура помогает бороться с раком, поскольку она содержит много полезных кислот для человеческого организма.
Запор
Мандарин содержит 88% воды, что делает его идеальным средством для борьбы с запорами и обезвоживанием.
Малокровие
Мандарин содержит половину необходимой дозы витамина С. Это необходимое питательное вещество для поглощения железа из пищи.
Кровяное давление
В этом фрукте есть питательные вещества и минералы, такие как калий, который снижает кровяное давление. Прежде чем отправиться к кардиологу, скажите ему, что вы едите мандарины.
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