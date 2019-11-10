Люди где-то слышали, что он вреден, стараются пить поменьше. Пейте, сколько хотите! Если верить не слухам, а науке, то кофе не вреден, а полезен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в 19-ом веке врачи связывали с кофе множество заболеваний вплоть до ревматизма. Даже в начале 20-го века многие врачи высказывались, что кофе нужно внести в список опасных наркотиков и запретить его открытую продажу.

После Второй мировой войны потребление кофе во всем мире стало расти очень быстро. К 1970 году в США 80% взрослого населения пили кофе каждый день. Именно тогда тема "вредности кофе" стала обсуждаться особенно активно. И только тогда эта тема начала всерьез исследоваться.

О влиянии кофе на человеческий организм знали так мало, что говорили, кофе может послужить причиной сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Психиатры писали, что кофе - это напиток, который предпочитают шизофреники и психопаты. Пьешь кофе - у тебя точно не в порядке с головой - либо уже, либо будет.

В 1976 году в США "Центр научных исследований в интересах людей" (CSPI) начал антикофейную кампанию. Центр распространял результаты исследований, доказывающих вред кофе, его работники читали лекции о вреде напитка и оказывали давление на соответсвующие правительственные департаменты, чтобы "проблеме кофе" уделили внимание.

И центру это удалось. К проблеме отнеслись крайне серьезно и именно с этого времени в общественном сознании стало формироваться представление о "вредности кофе". По заказу CSPI и соответствующих департаментов проводилось множество исследований, большая часть из которых находила кофе вредным.

В 1980-е годы СМИ начали активно писать о вреде кофе и давали советы потребителям пить его поменьше, а лучше вообще не употреблять. Ученые говорили, что требуются дополнительные исследования, перед тем как делать какие-то точные выводы и строгие предписания, но о вреде кофе писали New York Times, Vogue, Harpers Bazaar и все самые читаемые на тот момент издания.

Именно тогда про людей, пьющих много кофе, впервые стали говорить "кофейный наркоман" и появилось словосочетание "зависимый от кофеина". "Are you a cаffeine addict?" - заголовок нашумевшего в 1982 году материала в Saturday Evening Post.

Но ученые продолжили исследования и за 30 лет открыли много нового и полностью изменили представление о вреде кофе. К сожалению, пока лишь в научных журналах, а популярные издания и глянец продолжают придерживаться стереотипов тридцатилетней давности.

Что мы знаем о влиянии кофе на наш организм сегодня? Мы знаем, что кофе не приводит к проблемам с зубами, а, наоборот, снижает вероятность развития кариеса (это не значит, что не надо чистить зубы и что кофе не влияет на их цвет).

Мы знаем, что кофе не вызывает сердечно-сосудистые заболевания, а, напротив, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (это не касается тех, кто сидит целыми днями в офисе, пять чашек кофе в день не спасут вас при полностью сидячем образе жизни).

Мы знаем, что потребление кофе не связано с шизофренией и тем, как вы соображаете, а напротив, помогает дольше сохранять когнитивные способности нашего мозга. Мы не знаем наверняка, но у ученых есть основания считать, что потребление кофе может снизить риск заболеваний диабетом 2 типа.

Требуются дополнительные исследования, прежде чем предписывать кофе в диету для потенциальных диабетиков, но пока все уже имеющиеся данные говорят об одном и том же - есть предпосылки к диабету, включайте в диету хороший кофе.

Как все это устроено? В первую очередь в кофе очень много различных антиоксидантов и других фенольных соединений, часть из которых действует как пребиотики. Один из важнейших элементов, оказывающих благотворное влияние на организм является хлоргеноксид. Сам кофеин тоже полезен.

Результаты исследований показывают, именно он помогает нам дольше сохранять наши когнитивные способности, проще говоря - будем стареть, продолжаем пить кофе, потому что он поможет нашей голове соображать лучше и, кроме того, снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Ученым еще не удалось выделить какой-то один элемент и сказать - вот, это именно он полезен, надо его синтезировать и будем всех лечить. Но мы с вами однозначно можем продолжить пить хороший кофе, от этого нам станет только лучше.

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