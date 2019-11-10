Всех, безусловно, интересуют паранормальные явления. Но как возникает вера в паранормальное?

Возможно, вы не знаете, что общение с умершими было на пике популярности более 170 лет назад, когда две сестры, утверждавшие, что у них есть этот "дар", положили начало культовому движению под названием спиритуализм.

Стук, стук, стук

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, все началось 31 марта 1848 года - накануне дня Дураков в Гайдсвилле, штат Нью-Йорк. Вскоре после того как Джон Д. Фокс, его жена Маргарет и шестеро их детей переехали в новый дом, семья начала слышать странный стук, особенно в то время, когда все готовились ко сну. Вскоре 14-летняя Мэгги Фокс и 11-летняя Кейт начали хлопать в ладоши и щелкать пальцами в ответ на этот стук. Постепенно сестры выработали систему общения с духом, который, по-видимому, жил в их доме, и могли задавать ему вопросы и получать на них ответы.

Девочки пригласили скептически настроенного соседа, чтобы доказать свою правоту, оттуда все и началось. Казалось, что сестры наткнулись на доказательства жизни после смерти и за ночь стали национальными знаменитостями. Они устраивали сеансы общения с духами для множества людей по всей стране. Таким образом они разожгли веру в паранормальное. Известно, что к 1865 году 11 миллионов человек верили в духов, и 35 тысяч человек были практикующими медиумами.

Возникновение спиритуализма

Условия были благоприятными для распространения идей спиритуализма. В тех местах, где жила семья Фокс, расцветала религиозная деятельность. Там зародились мормонизм и миллеризм (предшественник адвентистов седьмого дня), а также несколько менее известных религий.

В то же время представления американцев о рае уже начали меняться, благодаря идеям шведского философа XVIII века Эммануила Сведенборга, утверждавшего, что он может свободно посещать рай и ад и общаться с ангелами и демонами. Сведенборг также описал промежуточное пространство, куда попадают души в ожидании окончательного решения суда после смерти. Любовь к ближнему поднимала душу на небеса, а эгоизм отправлял ее в ад. Идея о том, что человек может иметь какое-то влияние на то, где его душа окажется в конечном итоге, понравилась многим людям.

Спиритизм также в какой-то мере объединял религию и науку. Он возник всего за несколько десятилетий до изобретения лампочки, фонографа и двигателя внутреннего сгорания. Постукивания, с помощью которых сестры Фокс общались с духами, напоминали алфавит Морзе, который был изобретен несколькими годами ранее. Сторонники спиритуализма утверждали, что медиумы могут обеспечить общение между живыми и мертвыми с помощью "спиритического телеграфа". А как только телефон был изобретен, Томас Эдисон начал строить планы относительно "спиритического телефона". Фотография также возникла примерно в то же время, и в 1860-х годах человек по имени Уильям Мамлер стал зачинателем жанра "спиритической фотографии", утверждая, что он может снимать "духов" с помощью фотоаппарата.

Спиритизм был прогрессивным явлением для своего времени. Многие использовали трибуну, предоставленную этим новым культом, в качестве средства пропаганды прав женщин и отмены рабства, утверждая, что эти идеи пришли к ним из мира духов.

Ложная вера?

Спиритизм завоевал доверие благодаря поддержке таких известных последователей, как ученый Оливер Лодж, писатель Артур Конан Дойл и первая леди Мэри Тодд Линкольн, которая, как известно, часто посещала спиритические сеансы после смерти мужа и сына. "Спиритический фотограф" Уильям Мамлер даже сделал известную фотографию миссис Линкольн, на которой изображен призрак ее мужа, положивший руки на ее плечи.

Однако культ подвергался критике скептиков и страдал из-за корыстолюбцев, которые хотели заработать деньги на людском горе. Сами сестры Фокс пострадали из-за культа, который они создали. Говорят, что с каждым сеансом от Кейт требовали все больше и больше "чудес", и в конечном итоге это привело ее к пьянству. В интервью газете the New York World от 21 октября 1888 года Мэгги, задетая своими многочисленными критиками, публично разоблачила спиритуализм.

"Моя сестра Кэти и я были очень юными, когда пошли на эту ужасную хитрость", - призналась она.

Мэгги объяснила, что они с Кейт сначала привязывали яблоко к веревке, незаметно дергая за которую, они делали так, что яблоко падало на пол со стуком. Позже сестры придумали и другие трюки для создания щелчков и постукиваний. Она утверждала, что их старшая сестра Лия знала, что звуки были поддельными и использовала своих сестер для наживы.

Хотя пресса называла откровения Мэгги "смертельным ударом" по спиритуализму, идеи культа продолжали жить - даже после отказа Мэгги от своих слов год спустя и смерти сестер в 1890-х годах. Сегодня спиритуалистическая церковь все еще существует во многих частях мира, включая Соединенные Штаты, Францию, Бразилию и особенно Великобританию, где она является восьмой по популярности религией в стране.

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