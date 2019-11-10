Люди любят предсказания, особенно, когда они сбываются (конечно, если это хорошие предсказания). Пророчества, как правило, связаны с медиумами и гаданиями, но есть и другие источники. Например, литература.

Некоторые "нечаянные" предсказания, сделанные на страницах художественных произведений, впечатляют куда больше, чем "озарения" профессиональных предсказателей. Чтобы убедиться в этом самим и убедить читателей, Day.Az со ссылкой на Mixstuff  представляет книги, в которых представления о будущем оказались удивительно прозорливыми.

1. Два спутника Марса

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Наличие двух спутников у Марса более чем за 150 лет до их официального открытия случайно "предсказал" Джонотан Свифт - в третьей части главы 3 "Путешествий Гулливера" (1726), которая описывает летающий остров Лапута, говорится, что астрономы Лапуты открыли два спутника Марса. В 1872 было установлено, что Марс и правда имеет два спутника - реально Фобос и Деймос находятся на расстоянии 1,4 и 3,5 диаметра Марса от центра планеты.

2. Солнечный парус

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В 1865 году Жюль Верн писал "С Земли до Луны...за 97 часов 20 минут", включив идею солнечного паруса. 145 лет спустя, в 2010 году, первый солнечный парус (IKAROS ) был успешно использован.

3. Электрическая субмарина

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Через 5 лет после книги "С Земли до Луны..." Жюль Верн написал "20 000 лье под водой" (1870), в которой рассказал о подвигах электрической подводной лодки. 90 лет спустя, в 1960-х годах, электрические подводные лодки были введены в эксплуатацию.

4. Кредитная карта

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В своей знаменитой социалистической утопии "Взгляд назад" (1888) Эдвард Беллами предсказал использование кредитных карт, которые были изобретены 62 года спустя.

5. Воздушная реклама

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Книга Жюль Верна "В 2889 году" (1889) содержит в числе прочего понятие о самолетах, пишущих сообщения в небе (воздушная реклама). 26 лет спустя, в 1915 году, это было сделано в первый раз на авиашоу в Сан - Франциско.

6. Автоматические раздвижные двери

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В 1899 году Герберт Джордж Уэллс рассказал об автоматических раздвижных дверях в романе "Когда спящий проснется", которые в 1960 году, т.е. спустя 60 лет, были изобретены для эксплуатации в магазинах, аптеках и других учреждениях.

7. Танки

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В 1903 году Герберт Уэллс написал книгу под названием "Сухопутные броненосцы", в которой повествуется в основном о танках. А спустя 13 лет во время Первой мировой войны были использованы первые танки.

8. Детектор лжи

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В 1910 году Эдвин Балмер и Уильям Бриггс Макхарг в книге "Достижения Лютера Трэнта" упоминают о тесте на детекторе лжи. 14 лет спустя, в 1924 году, был использован первый тест на детекторе лжи.

9. Солнечная энергия

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В 1911 Хьюго Гернсбек в футуристическом романе "Ральф 124C 41+" (по замыслу автора "124С 41" должно было читаться как "one-to-fore-seefor-all" - "тот, кто предвидит для всех") предсказал использование солнечной энергии. А 67 лет спустя, в 1978 году, были изобретены первые солнечные калькуляторы.

10. Атомная бомба

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Одно из самых мрачных предсказаний об использовании атомных бомб было сделано в романе Герберта Уэллса "Освобожденный мир" (1914). Через 31 год, в 1945, первая атомная бомба была сброшена на Японию.

11. Голосовая почта

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Через девять после книги "Освобожденный мир" Герберт Уэллс в романе "Люди как боги" предсказал использование голосовой почты. Но только 57 лет спустя голосовая почта стала популярной (1980).

12. Экстракорпоральное оплодотворение

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В 1924 году в книге "Дедал, или наука и будущее" Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн (сокращённо Дж. Б. С. Холдейн) рассказал об оплодотворении в пробирке, но только 53 года спустя, в 1977 году, было проведено первое успешное экстракорпоральное оплодотворение.

13. Генная инженерия

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В своей популярной книге "О дивный новый мир" (1932) Олдос Хаксли прогнозирует генную инженерию. 40 лет спустя, в 1972 году, были выполнены первые работы в области генной инженерии.

14. Правительственный шпионаж

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В популярном романе-антиутопии "1984" (1949) Джордж Оруэлл изобразил возможное будущее мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на широком правительственном шпионаже. В 2013 году на страницах газет разразился скандал, связанный с тотальным шпионажем АНБ США.

15. Наушники

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"451 градус по Фаренгейту" - научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году, содержал идею о наушниках, которая в 2001 году была воплощена в жизнь американской корпорацией Apple (официальное русское написание "Эппл").

16. Спутники связи

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В 1951 году Артур Чарльз Кларк в книге "Прелюдия к космосу" предсказал использование спутников связи. 14 лет спустя, в 1965 году, был запущен первый спутник связи.

17. Виртуальная реальность

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В 1956 году Артур Кларк в своем произведении "Города и звезды" рассказывает о виртуальной реальности видеоигры. Через 10 лет, в 1966 году, был разработан первый симулятор полета.

18. Водяная кровать

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В 1961 году Роберт Хайнлайн в романе "Чужак в чужой стране" описывает водяные кровати. Современный гидростатический матрац был запатентован в 1971 году, 10 лет спустя.

19. Космический туризм

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В романе "Лунная пыль (1961) Артур Кларк предсказывает, что люди будут путешествовать по космическому пространству. В 2001 году Деннис Тито стал первым космическим туристом.

20. Евросоюз

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Английский писатель-фантаст Джон Браннер в книге "Всем стоять на Занзибаре" (1968) предсказал создание Европейский Союз, который был основан 1 ноября 1993 г. (Маастрихт, Нидерланды).

21. Бионические конечности

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Фантастический роман Мартина Кайдина "Киборг" (1972) описывает историю человека, повреждённые органы которого заменяются механическими приборами. А в 2013 году был сделан первый бионический ножной протез.

22. Аудиотрансляция в режиме реального времени

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Наиболее известное произведение Дугласа Адамса "Автостопом по Галактике" или дословно "Путеводитель по галактике для автостопщиков", "Путеводитель для путешествующих по галактике автостопом", "Руководство для путешествующих автостопом по Галактике" впервые появилось в 1978 году как радиопостановка на Би-Би-Си. В нем отражена идея автоматической голосовой трансляции в режиме реального времени. В 2014 году Гугл, обновляя свои приложения, учел эту функцию. Мы имеем голосовой поиск теперь и голосовой ответ.

23. Всемирная паутина

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В романе "Нейромант" (1984) Уильяма Гибсона прогнозируется киберпространство и способы его взлома. В начале 1990-х годов всемирная паутина под названием Интернет стала чрезвычайно популярна.

24. Лучший в мире шахматист был побежден компьютером

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Рэймонд Курцвейл в своей книге "Эпоха интеллектуальных машин", опубликованной в 1990 году, предсказал, что компьютеры будут по разуму превосходить лучшие умы человечества, и оказался прав. 11 мая 1997 года компьютер DeepBlue в матче из 6 партий обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова: дважды победил компьютер, один раз - человек и три партии было сыграно в ничью.

25. Лунные модули - это посадочные модули, которые были запущены из штата Флорида и затем вернулись на Землю

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Одно из смелых предсказаний представлено в книге Жюль Верна "С Земли до Луны..." (1865) за 104 года до реальных событий. Лунный модуль - это посадочный модуль, часть корабля Аполлон, построенный для американской программы " Аполлон" для экипажа из двух человек с целью доставки с лунной орбиты на поверхность Луны и обратно. Шесть таких модулей успешно приземлились на Луне в 1969-1972 годах.

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