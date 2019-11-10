Люди любят предсказания, особенно, когда они сбываются (конечно, если это хорошие предсказания). Пророчества, как правило, связаны с медиумами и гаданиями, но есть и другие источники. Например, литература.

Некоторые "нечаянные" предсказания, сделанные на страницах художественных произведений, впечатляют куда больше, чем "озарения" профессиональных предсказателей. Чтобы убедиться в этом самим и убедить читателей, Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет книги, в которых представления о будущем оказались удивительно прозорливыми.

1. Два спутника Марса

Наличие двух спутников у Марса более чем за 150 лет до их официального открытия случайно "предсказал" Джонотан Свифт - в третьей части главы 3 "Путешествий Гулливера" (1726), которая описывает летающий остров Лапута, говорится, что астрономы Лапуты открыли два спутника Марса. В 1872 было установлено, что Марс и правда имеет два спутника - реально Фобос и Деймос находятся на расстоянии 1,4 и 3,5 диаметра Марса от центра планеты.

2. Солнечный парус

В 1865 году Жюль Верн писал "С Земли до Луны...за 97 часов 20 минут", включив идею солнечного паруса. 145 лет спустя, в 2010 году, первый солнечный парус (IKAROS ) был успешно использован.

3. Электрическая субмарина

Через 5 лет после книги "С Земли до Луны..." Жюль Верн написал "20 000 лье под водой" (1870), в которой рассказал о подвигах электрической подводной лодки. 90 лет спустя, в 1960-х годах, электрические подводные лодки были введены в эксплуатацию.

4. Кредитная карта

В своей знаменитой социалистической утопии "Взгляд назад" (1888) Эдвард Беллами предсказал использование кредитных карт, которые были изобретены 62 года спустя.

5. Воздушная реклама

Книга Жюль Верна "В 2889 году" (1889) содержит в числе прочего понятие о самолетах, пишущих сообщения в небе (воздушная реклама). 26 лет спустя, в 1915 году, это было сделано в первый раз на авиашоу в Сан - Франциско.

6. Автоматические раздвижные двери

В 1899 году Герберт Джордж Уэллс рассказал об автоматических раздвижных дверях в романе "Когда спящий проснется", которые в 1960 году, т.е. спустя 60 лет, были изобретены для эксплуатации в магазинах, аптеках и других учреждениях.

7. Танки

В 1903 году Герберт Уэллс написал книгу под названием "Сухопутные броненосцы", в которой повествуется в основном о танках. А спустя 13 лет во время Первой мировой войны были использованы первые танки.

8. Детектор лжи

В 1910 году Эдвин Балмер и Уильям Бриггс Макхарг в книге "Достижения Лютера Трэнта" упоминают о тесте на детекторе лжи. 14 лет спустя, в 1924 году, был использован первый тест на детекторе лжи.

9. Солнечная энергия

В 1911 Хьюго Гернсбек в футуристическом романе "Ральф 124C 41+" (по замыслу автора "124С 41" должно было читаться как "one-to-fore-seefor-all" - "тот, кто предвидит для всех") предсказал использование солнечной энергии. А 67 лет спустя, в 1978 году, были изобретены первые солнечные калькуляторы.

10. Атомная бомба

Одно из самых мрачных предсказаний об использовании атомных бомб было сделано в романе Герберта Уэллса "Освобожденный мир" (1914). Через 31 год, в 1945, первая атомная бомба была сброшена на Японию.

11. Голосовая почта

Через девять после книги "Освобожденный мир" Герберт Уэллс в романе "Люди как боги" предсказал использование голосовой почты. Но только 57 лет спустя голосовая почта стала популярной (1980).

12. Экстракорпоральное оплодотворение

В 1924 году в книге "Дедал, или наука и будущее" Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн (сокращённо Дж. Б. С. Холдейн) рассказал об оплодотворении в пробирке, но только 53 года спустя, в 1977 году, было проведено первое успешное экстракорпоральное оплодотворение.

13. Генная инженерия

В своей популярной книге "О дивный новый мир" (1932) Олдос Хаксли прогнозирует генную инженерию. 40 лет спустя, в 1972 году, были выполнены первые работы в области генной инженерии.

14. Правительственный шпионаж

В популярном романе-антиутопии "1984" (1949) Джордж Оруэлл изобразил возможное будущее мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на широком правительственном шпионаже. В 2013 году на страницах газет разразился скандал, связанный с тотальным шпионажем АНБ США.

15. Наушники

"451 градус по Фаренгейту" - научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году, содержал идею о наушниках, которая в 2001 году была воплощена в жизнь американской корпорацией Apple (официальное русское написание "Эппл").

16. Спутники связи

В 1951 году Артур Чарльз Кларк в книге "Прелюдия к космосу" предсказал использование спутников связи. 14 лет спустя, в 1965 году, был запущен первый спутник связи.

17. Виртуальная реальность

В 1956 году Артур Кларк в своем произведении "Города и звезды" рассказывает о виртуальной реальности видеоигры. Через 10 лет, в 1966 году, был разработан первый симулятор полета.

18. Водяная кровать

В 1961 году Роберт Хайнлайн в романе "Чужак в чужой стране" описывает водяные кровати. Современный гидростатический матрац был запатентован в 1971 году, 10 лет спустя.

19. Космический туризм

В романе "Лунная пыль (1961) Артур Кларк предсказывает, что люди будут путешествовать по космическому пространству. В 2001 году Деннис Тито стал первым космическим туристом.

20. Евросоюз

Английский писатель-фантаст Джон Браннер в книге "Всем стоять на Занзибаре" (1968) предсказал создание Европейский Союз, который был основан 1 ноября 1993 г. (Маастрихт, Нидерланды).

21. Бионические конечности

Фантастический роман Мартина Кайдина "Киборг" (1972) описывает историю человека, повреждённые органы которого заменяются механическими приборами. А в 2013 году был сделан первый бионический ножной протез.

22. Аудиотрансляция в режиме реального времени

Наиболее известное произведение Дугласа Адамса "Автостопом по Галактике" или дословно "Путеводитель по галактике для автостопщиков", "Путеводитель для путешествующих по галактике автостопом", "Руководство для путешествующих автостопом по Галактике" впервые появилось в 1978 году как радиопостановка на Би-Би-Си. В нем отражена идея автоматической голосовой трансляции в режиме реального времени. В 2014 году Гугл, обновляя свои приложения, учел эту функцию. Мы имеем голосовой поиск теперь и голосовой ответ.

23. Всемирная паутина

В романе "Нейромант" (1984) Уильяма Гибсона прогнозируется киберпространство и способы его взлома. В начале 1990-х годов всемирная паутина под названием Интернет стала чрезвычайно популярна.

24. Лучший в мире шахматист был побежден компьютером

Рэймонд Курцвейл в своей книге "Эпоха интеллектуальных машин", опубликованной в 1990 году, предсказал, что компьютеры будут по разуму превосходить лучшие умы человечества, и оказался прав. 11 мая 1997 года компьютер DeepBlue в матче из 6 партий обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова: дважды победил компьютер, один раз - человек и три партии было сыграно в ничью.

25. Лунные модули - это посадочные модули, которые были запущены из штата Флорида и затем вернулись на Землю

Одно из смелых предсказаний представлено в книге Жюль Верна "С Земли до Луны..." (1865) за 104 года до реальных событий. Лунный модуль - это посадочный модуль, часть корабля Аполлон, построенный для американской программы " Аполлон" для экипажа из двух человек с целью доставки с лунной орбиты на поверхность Луны и обратно. Шесть таких модулей успешно приземлились на Луне в 1969-1972 годах.

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