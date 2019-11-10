Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Овна

Жизнь диктует свои законы, требуя их выполнения. Подстраивайтесь, играйте за ее правилами, избегая самостоятельных экспериментов. Вы зависимы от ресурсов, желаний, интересов окружения, поэтому чтобы не попасть в рабство эгоистических страстей, идите на уступки, щедро ублажайте чужие запросы. Но и на собственных желаниях не ставьте крест. Тогда получите все, что причитается.

Яблоко раздора - материальные блага. Ссоры на почве "мое-твое", губительны, сейчас для вас в любом союзе (деловом, брачном) фигурирует только наше.

Объединяйтесь усилиями, деньгами, творческими идеями, все в общий котел! Это и есть проявление сердечной любви по отношению к людям не на словах, а на деле.

И непременно заботьтесь о семейном очаге, культивируйте в себе высоконравственные черты, стремитесь стать образцом благочестия. Это бесценный духовный капитал, который вам дали Небеса, шанс легко накопить на протяжении года (до 3 декабря).

Общение с Весами крайне не обходимо.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Тельца

Отношения "Я - ТЫ" достигнут пиковой динамики, где война амбиций губительна. Укротите Эго, потрудитесь над изменением имиджа, гардероба, поставьте за цель избавиться от плохих привычек и стать образцом для окружающих, влиятельных брачных спутников. Это залог гармонии, что и требуется на данном этапе.

Мудро подойдите к теме партнерства (где идет переформатирование), грамотно распределяйте и пользуйтесь общими ресурсами, благами. Сейчас вы два сапога пара. Партнер достаточно обеспечен, щедр, готов вам звезды с неба достать. И не пытайтесь его нагло раскошеливать!

На деловом фронте закладывается фундамент сотрудничества на будущий год. Тянуть рабочий воз следует в опытной профессиональной деловой команде, сплоченной общими материальными, духовными интересами, дружбой.

Связи с братьями, сестрами, одноклассниками, однокурсниками соседями следует охотно укреплять, ибо они имеют судьбоносное значение, в чем позже убедитесь.

Доверяйте собственным взглядам, ощущениям, учась жизненным премудростям на ходу и остерегайтесь попасть под разрушительную пилу чужих нравоучений!

Одиночкам самое время время искать пару, спешите!

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Близнецов

Это неделя благотворительных акций, очистки совести. Личное отодвиньте на задний план - решайте чужие проблемы, занимайтесь меценатством. Не на словах, а на деле демонстрируйте сердечную и материальную щедрость, готовность творить добро, помогать тем, кто бедствует.

Не бойтесь обеднеть, путь самоотверженных тружеников и достойных профессионалов устелен цветами успеха, с удовольствием трудитесь и обогащайтесь. На старом месте работы. Судьба велит стать финансово независимыми и не рассчитывать на чужую помощь.

Постарайтесь жить в любви и согласии с брачными спутниками - они ваш бесценный капитал и транслятор благоденствия. Внимание одиночкам -вы лишаете себя счастья!

В оздоровительной сфере активная полоса, занимайтесь профилактикой, прислушиваясь к физиологическим "позывным", одолевайте болячки, которые накапливались длительное время в стрессовых ситуациях. Организм - саморегулирующая система, способна сама к исцелению. Что сейчас и происходит.

Контакты со Скорпионами очень важны.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Рака

Эмоциональные страсти кипят, но жажда материального комфорта создает благоразумный противовес, не позволяя пуститься во все тяжкие. С одними дружим ради корысти, а других любим, сжигая себя на костре безумных чувств. Вот такая дилемма, где перекосы недопустимы.

У творческих лиц взлет, вы способны создать шедевры. Или влюбляйтесь, очаровывайте поклонников, дух азартной борьбы, конкуренции вдохновляет, в эти моменты вас наполняет бурная энергия, вырастают крылья.

Если кто-то понравился, проявляйте активность, боритесь, любовь следует завоевывать!

Однако вы не должны быть объектом манипуляций, а обязаны научиться действовать правильно, отвечать за свои поступки, а также за людей, которые от вас зависимы. Все под тотальным личным контролем - это залог отличной репутации в социуме, где "Я" на незыблемом пьедестале.

Если пребываете с кем то в контрах, на самом деле вражда, железобетонное противоборство - это пережитки кармического прошлого тех лиц, что пытаются идти против течения судьбы. Не стоит идти у них на поводу.

На службе пик благоденствия, трудитесь с наслаждением, укрепляйте профессиональное реноме, ведь скоро эта манна небесная закончится.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Льва

Работа и семья - вот два жарких эпицентра, куда вам предстоит вкладывать силы, чтобы поддерживать жизненный ритм в гармоничном состоянии. Все сложно, обстановка стрессовая.

На профессиональном поприще позиции не стабильны, но сидеть и обрастать мхом, погрязнув в "отстое" нельзя. Будущее неумолимо требует переформатировать себя профессионально, чтобы идти в ногу со временем, быть готовым к любым реорганизациям, держать руку на пульсе прогрессивных технологических, кадровых пертурбаций. За ними перспективы.

Не стоит падать духом, жизнь - это игра, праздничный фейерверк, где вам отведена роль талантливого актера и режиссера, умеющего вовремя создать людям веселое настроение, воодушевить на благие дела.

Если на сердце пусто, это плохой симптом, следует непременно влюбиться, чтобы генератор счастья не заглох. Охотьтесь и запускайте амурные стрелы, они достигнут цели. Там приятные сюрпризы.

Если работа утомляет, пашите как вол, сбросьте срочно то постылое ярмо, иначе заболеете. Только приятное творческое занятие, хобби станет вдохновенной отдушиной.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Девы

Жизненные паруса надувает ветер успешных перемен, когда что-то очень хочется, не бойтесь риска, а смело дерзайте! Особенно ради благополучия домочадцев жалеть ничего нельзя. Больше инвестируете, больше получите. Прошлое сигналит о завершении ранее начатых дел (до 20 ноября).

Прозорливый ум, блестящая коммуникабельность сделают вас неуязвимыми для конкурентов, виртуозным игроком на жизненной арене. Случайные знакомства сыграют на руку в будущем.

Не навязывайте себя, избегайте напутствий, а выжидайте момент и четко бейте по цели словом, это уникальное оружие, имеющее магическую силу. На всех. Сейчас вы склонны улавливать чужие мысли, а это прекрасный козырь для усиления лидерского влияния, реализации себя в социуме, обретения новых друзей.

Любите родной край, дорожите семейными узами (дух крови силен), здесь царит благодать, родные диктуют свои правила, выполняйте их и все в жизни будет замечательно. Левые амурные интрижки запрещены.

Пополнение в семье в этом году - высшее благословение (до 2 декабря).

Избегать общения со Скорпионами нельзя.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Весов

Вы излучаете очарование, прекрасно подбираете ключ к сердцам людей, когда надо договориться на нужную тему. Сфера коммуникаций самая благодатная, спешите укрепить контакты с влиятельными и знаменитыми в социуме персонами.

Внутри заложены колоссальные творческие арсеналы для профессионального процветания, реализации собственных интересов. А извне посылается избыток благ и привилегий с целью, чтобы вы не развращали Эго, а охотно делились с другими. Направляли их в рациональное русло, чтобы всем было хорошо.

Покровительствуйте, щедро одаривайте окружающих, помня, что духовное должно превалировать над материальным, тогда будете здоровыми, богатыми и счастливыми.

И непременно стремитесь к профессиональному (карьерному) росту, заручитесь поддержкой высокого руководства, они ваш судьбоносный маяк.

А домашние проблемы второстепенные. Семейный очаг, куда вложили массу драгоценных сил, не угаснет. Будьте уверенны.

Общение со Стрельцами самое плодотворное.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Скорпиона

Вы энергичны, влиятельны, сейчас самое время презентовать себя на новом поприще, начинать перспективные проекты. Пьедестал самоутверждения в обществе вас ждет! Целесообразно пересмотреть условия сотрудничества, внести коррективы в прежние договоренности и поставить их на творческие рельсы. Главное - материальная прибыль, сейчас фортуна к вам благоволит, поэтому торгуйтесь с работодателями, вы достойны высокой оплаты. Траты предстоят большие, ведь финансируете не только себя, но и близких.

А поскольку птица удачи витает не в родных, а в далеких краях, поймать ее за хвост удастся тем, кто жаждет движения, одержим духом познаний, путешествий, имеет дело с людьми высокой духовной культуры, образованными. А также эмигрантам.

Чужие советы, убеждения очень важны, они как свет в окошке, а вот личные прагматичный взгляды - из сферы "застоя", не засоряйте ими душу.

Смена специализации высоковероятная.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Стрельца

На службе перемены. Уйдите в тень. Да, пламя вашей харизмы еще ярко пылает, самоуверенность зашкаливает, но это не повод для прессинга слабых, покоритесь и не бунтуйте, придерживайтесь самодисциплины, будьте аскетом, занимайтесь меценатством, не выставляя свое благородство напоказ. Кто чем дышит, узнаете без труда, истинный лик покажут все, кто прятался за красивой маской честности и порядочности.

Жизненная аура наполнена сюжетами из прошлого, поэтому включайте энтузиазм только в нужный момент, когда этого требуют обстоятельства, избегайте непомерных трудовых нагрузок. Закрытая доныне информация, будет стекаться отовсюду, прозревайте и делайте выводы.

Очень важно иметь дело с доверенными лицами, а тайных недругов превратить в друзей. Это удастся и поможет сократит путь к поставленной цели.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Козерога

Вокруг "гравитационное" дружеское поле и все, кто попал в его магнетическую ауру, готовы разделить ваши интересы и дышать одним братским духом. Любовь и дружба сольются ручьями в одну реку, друзья станут любовниками, а любовники друзьями. Перемены в романтической сфере предопределены, но кто вас прельстит пока сказать сложно (вкусы кардинально поменялись), здесь притаилась интрига, ждите сюрпризов.

Ладьте с окружающими, тех, кто пытается самоутвердиться за счет других, одержим командирскими амбициями, ждет тупик в развитии. А белых и пушистых Козерогов, идущих на компромисс, желающих жить в гармоничном союзе, ожидает процветание.

Занимайтесь благотворительностью, спонсируйте бедолаг, тогда и вам все воздастся сторицею.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Водолея

На карьерном (деловом) небосклоне сияет солнце удачи, не проспите свой звездный час! Расширяйте сферу делового влияния, активизируйте профессиональную деятельность, учитесь, осваивайте прогрессивные технологии. Любой труд сейчас вам по плечу, специалист широкого профиля, отлично вписались в служебную иерархию. Искусство командовать и подчиняться освоили блестяще.

Целесообразно подружиться с коллегами, руководством, сейчас ваши идеалы, взгляды на одной мировозренческой волне, с полуслова понимаете друг друга. И это прекрасно, истинная дружба - святая святых, вы за ней, как за каменной стеной.

Под домашним кровом перемены предначертаны, адаптируйтесь, многих ждет смена места жительства, пертурбации с бытовым ремонтом. Отношения "родители -дети", "муж-жена" кардинально поменяются.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 10-16 ноября для Рыб

Ваше миропонимание меняется, вчерашние убеждения, идеалы уходят в небытие, освобождая место новым интересам, увлечениям, планам. Именно сильные эмоциональные стрессы являются резонатором целебных изменений во внутреннем мире.

Но если у вас есть перспективная практическая идея (внезапно осенило, но это не случайно, так надо!), не медлите, самое время дать ей путевку в жизнь. Промаха не бойтесь, глубже обмозгуйте, рационально взвесьте, и все пойдет, как по маслу.

На карьерном (бизнесовом) небосклоне сияет счастливая звезда. Высокие покровители к вашим услугам, начальство боготворит, работайте там, где нравится и достаточно платят. Да, сейчас вы баловни судьбы и можете позволить себе заниматься любимым и прибыльным делом, реализовать творческое призвание.

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