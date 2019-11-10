Трэвел-блогер Джеб Брукс (Jeb Brooks) рассказал о том, что происходит с багажом в аэропорту после его сдачи на стойке регистрации. Кадры опубликованы на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогер отправился за репортажем в международный аэропорт Атланты, который считается одним из самых загруженных в мире, и спустился в подземный распределительный центр авиакомпании Delta Air Lines.

По словам блогера, протяженность ленты конвейера, по которой перемещается багаж до погрузки в самолет, может достигать мили (1,6 километра). После регистрации на каждый чемодан крепится специальный штрих-код, который считывается RFID-сканером. Это позволяет сотрудникам авиакомпании следить за его перемещением и быстро перенаправить в другой самолет в случае ошибки. Если пассажир приезжает в аэропорт задолго до рейса, его сданный багаж будет храниться в холодильной камере, дожидаясь сумок попутчиков.

Брукс также рассказал, что на ленте конвейера есть специальные отметки, на которые грузчики кладут сумки, чтобы избежать их скопления и блокировки движения.

Перед погрузкой в самолет сотрудники аэропорта сверяют данные о количестве и весе чемоданов по бумажному отчету, чтобы убедиться, что ни один из них не затерялся в системе. Если общая масса всего багажа слишком мала, они компенсируют недостающие килограммы мешками с песком. После этого пассажиров допускают к посадке в авиалайнер.

В октябре туристы рассказали, как они провозят в ручной клади много вещей, соблюдая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа. 39 процентов путешественников сообщили, что надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя и убирают их на багажную полку в самолете. Некоторые отметили, что берут в дорогу верхнюю одежду с большим количеством карманов и кладут туда нижнее белье, а кто-то прячет мелкие вещи в капюшон.

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