Зачастую люди недооценивают интеллектуальные способности братьев наших меньших. Однако различные эксперименты и тесты доказали: животные могут нас удивить, да ещё как!

Day.Az со ссылкой на Mixstuff предлагает вашему вниманию топ-десять самых умных животных:

10. Крыса

Не секрет, что крыса часто селится рядом с человеком, а декоративный вид крыс является довольно распространённым видом домашнего животного. Декоративная крыса отличается от своего дикого сородича: очень умна и забавна, а ещё совсем не прочь поиграть.

В ходе различных экспериментов выяснилось, что одна из удивительнейших способностей крыс - это умение безошибочно и быстро находить самый короткий путь к цели.

А согласно последним исследованиям, коричневая крыса в курсе своих интеллектуальных способностей, что до этого считалось прерогативой человека. Не удивительно, что крыса была одним из глубоко почитаемых животных в Древнем Китае.

9. Осьминог

Одним из самых умных и всё еще до конца не изученных животных является осьминог.

Благодаря своему оружию - мешку с чернилами в его теле, этот головоногий моллюск является превосходным охотником.Но если осьминогу кто-либо угрожает, он мгновенно выстреливает этими чернилами во врага.

Однако это не единственное, что спасает его в экстренных ситуациях: осьминог способен выпускать жидкость, которая блокирует обоняние врага.

Более того, у него прекрасная кратковременная память и к тому же он при необходимости меняет свой окрас.

8 Голубь

Считается, что голуби были одомашнены 3000 лет до н.э. Иногда этих птиц называют "летающими крысами", из-за того, что они являются переносчиками многих болезней. И всё же голубь - очень умная птица.

Как показывают исследования, голубь способен использовать свой предыдущий опыт и быстро обучается. Голуби могут узнавать около 100 картинок после нескольких лет тренировки, также они способны узнавать себя в зеркале, могут выучить определённые движения, а также увидеть незначительную разницу между двумя с первого взгляда одинаковыми предметами.

7. Белка

Благодаря своим способностям белка легко приручается. Хорошая память, скорость, ловкость и сообразительность - это лишь немногие навыки милого лесного зверька. Согласитесь, даже факт, что белки делают запасы на зиму, говорит сам за себя.

Кроме того, если запасённой беличьей провизии угрожает вор, то белка перепрятывает всё, что запасла. Зачастую белка живёт рядом с человеком и еду она ищет возле человеческого жилья.

Прирученная белка узнаёт хозяина и отзывается на кличку. Всё это свидетельствует о беличьей изобретательности и способности обучаться.

6. Свинья

Доказано, что свинья по сравнению с другими животными обладает достаточно высоким уровнем интеллекта. Её интеллектуальные способности эквивалентны способностям трёхлетнего ребёнка.

Учёные из Университета Пенсильвании попробовали обучить свинью играть в компьютерные игры, чтобы подтвердить наличие у неё способности к решению задач. По истечении срока эксперимента учёные сделали вывод, что свиньи овладели фундаментальными аспектами игр настолько же быстро, как и шимпанзе!

Эти животные обладают достаточно хорошей долговременной памятью, а их отличное чувство обоняния помогло им стать лучшими в поисках трюфеля. Свиньи легко приспосабливаются к окружающим их условиям, иначе бы они и не выжили.

А сам факт, что свинья легко поддается дрессировке - делает их одним из самых любимых домашних животных.

5. Ворона

В определённых научных кругах принято считать, что вороны умнее приматов. И это подтверждается многочисленными опытами и экспериментами. Но самая поразительная способность вороны - это изобретательность, проявленная в добыче еды.

Например, эта птица способна сделать крючок из шнура, чтобы вылавливать червяков из пластиковой коробки. А чтобы вскрыть орехи, ворона бросает их на проезжую часть под колёса машин у пешеходного перехода, а, чтобы не быть сбитой, ворона ждёт зеленого сигнала светофора.

Язык ворон сложен: они используют несколько "диалектов" в общении друг с другом.

Более того, ворона способна играть в игры и выполнять различные трюки.

4. Слон

Впервые слоны появились в Африке приблизительно 23 миллиона лет назад. Поскольку на тот момент доминирующими травоядными были лошади, то в течение многих столетий борьбы за еду с лошадьми, слоны эволюционировали в огромных травоядных.

Не секрет, что слоны способны использовать различные импровизированные инструменты для достижения своих целей в дикой природе. В неволе же они быстро обучаемы.

Мозг слона имеет больше клеток на квадратный сантиметр, чем любое другое животное. Такое строение головного мозга позволяет им быстрее учиться и хорошо запоминать.

Слон - животное любопытное и чистоплотное: перед тем как что-нибудь съесть, он обязательно помоет или очистит от грязи еду.

3. Орангутанг

Орангутанги живут в группах с достаточно сильными социальными связями. Мамы-орангутанги растят своих детёнышей годами, обучая их навыкам выживания.

В дикой природе они, так же как и слоны, используют вспомогательные инструменты для достижения своих целей.

В неволе они быстро учатся. Например как открывать консервную банку с фруктами.

Как показали эксперименты, они могут использовать таблички со словами, чтобы составлять предложения и тем самым общаться с людьми.

2. Дельфин

Дельфины - одни из самых любимых человеком млекопитающих. В рейтинге самых умных существ на земле, они уступают только человеку и шимпанзе, оставляя позади всех остальных.

Дельфины демонстрируют способности, которые раньше приписывались исключительно человеку. Последние исследования показали, что размер мозга у дельфинов в 4-5 раз больше по отношению к их телу, по сравнению с другими животными.

Конечно, размер головного мозга сомнительный довод в пользу недюжинных интеллектуальных способностей, но есть кое-какие факты, которые ставят этих млекопитающих на второе место в рейтинге.

Во-первых, различные характеристики неокортекса (кора головного мозга) - ответственного за эмоциональную обработку данных, характерны и для дельфинов.

Во-вторых, наблюдение их поведения и реакций аналогичны человеческим: узнавание своего отражения в зеркале, освоение определённых действий, общение, основанное на движениях и понимание абстрактных понятий.

Но, к сожалению, это означает, что дельфины в аквапарках - жертвы серьёзных психологических расстройств.

1. Шимпанзе

Ну, а первое место принадлежит животным наиболее похожим на людей, как в физическом, так и интеллектуальном плане.

Шимпанзе могут делать вспомогательные инструменты и использовать их в добыче пропитания. Они могут разрабатывать стратегию охоты, а также кооперироваться для этого с другими сородичами. Они способны выучить язык знаков и общаться с людьми.

Но, пожалуй, самая поразительная способность шимпанзе - это умение выражать свои мысли и идеи с помощью различных предметов и символов. Учёные считают, что их интеллектуальные способности развились, благодаря их же чётко сформированным группам со строгими правилами.

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