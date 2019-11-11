В течение 11 недель зимы и весны 2013 года смышлёный и дерзкий воришка держал в страхе множество отделений нью-йоркских банковых учреждений. Свои злодеяния преступник совершал настолько искусно, что и ни разу ни у кого не вызывал подозрений, и ни разу никто не поднял тревогу. Собственно, кражу вообще замечали далеко не сразу.

А всё потому, что этот парень и не пытался присвоить себе то, что банк бережёт пуще всего - деньги. То, за чем охотился герой этой статьи, у большинства вызовет недоумение. На то, что наш герой выносил из банков, настоящие грабители даже внимания не обратили бы.

В общем, загадочного вора интересовали лишь... коврики, лежащие у парадных входов большинства банков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, позже полиция составила список потерпевших, в который вошли представителей шести банковских организаций. Однако этот списо был далеко не полным.

"Тридцать семь случаев хищения ковриков" - утверждает пресс-секретарь старейшего финансового института Америки Джей-Пи-Морган-Чейз, резиновый половичок которого стал любимым трофеем таинственного воришки.

Неизвестно, сколько точно времени проходило, пока кто-либо не начинал интересоваться судьбой исчезнувших придверных ковриков. Наверняка о судьбе этого изделия начинали беспокоиться только тогда, когда он не обнаруживался в какой-нибудь дождливый день. И уж точно, бедный руководитель службы снабжения даже не мог себе представить, зачем филиалам их финансового учреждения столько придверных ковриков и что они с ними делают.

Наконец, кто-то стал заниматься этим делом, и первый факт хищения такого полезного в хозяйстве предмета был зафиксирован 4 марта в полночь у отделения на Мэдисон-авеню. Сперва похититель умыкнул один коврик, а спустя шесть дней вернулся ещё и за вторым, успешно похитив его в полдень.

Нахальный "банковский" грабитель в основном осуществлял свои преступные деяния на острове Манхэттен. Его совершенно не смущало ни наличие людей на улице, ни заметность, ни камеры слежения. Ведь он похищал подножные изделия и в утренний час-пик на оживлённом проспекте, и дважды являлся за ковриками к банку, находящемуся на Бродвее напротив городской ратуши, и за пять различных визитов к одному из финучреждений смог унести аж целых шесть половичков.

Когда же вору требовалась кредитная карточка, чтобы якобы воспользоваться услугами банка, он использовал всегда одну единственную. Как позже выяснила полиция, данная кредитка ранее была украдена из женской сумочки на Пенсильванском вокзале. Именно благодаря ей и удалось зафиксировать точное время, когда злоумышленник снова проник в банк на охоту за потенциальным ковриком.

25 мая около 9 часов утра сотрудник безопасности одного из отделений Джей-Пи-Морган-Чейз возле Уолл-стрит позвонил в службу 911, сообщив о только что случившейся краже коврика. Оказавшемуся неподалёку патрульному офицеру полиции удалось оперативно перехватить вора с украденным половичком в районе Бродвея. Уже к концу дня ему предъявили обвинение в краже шести изделий.

Таинственным похитителем банковских ковриков оказался ранее судимый 55-летний Уильям Футман, который сразу же после ареста был признан нездоровым и отправлен в тюремную камеру нью-йоркской больницы Бельвью. Футман ранее был осуждён за наркоторговлю и имеет приличный стаж нахождения в исправительных учреждениях, начиная с 1990-х годов. Последний раз его осудили в 2001 году за распространение наркотиков, и на свободу он вышел лишь три года назад. Недавно ему сделали операцию на плече, после перенесённого им инфекционного осложнения, поэтому он ещё находится под следствием.

"Я здесь ни при чём", - категорично заявляет Уильям о случившемся в интервью газете "The New York Times".

Однако позже всё же поясняет, что он не виноват в последнем эпизоде, в ходе которого его задержали. По его словам, это был коврик компании "Imperial Carpet", в которой он якобы работал. Он отрицает свою причастность к краже всех тех ковриков, пропавших с марта этого года.

"В это время меня даже в городе не было", - говорит Футман. Да и кроме того, он уверял, что ему на работе выдавали коврики бесплатно. Утверждал, что работал он там с 1970-х, чтобы прокормить семью. "У меня 15 дочерей. Они уже выросли. И сейчас я чувствую себя так, будто у меня 15 матерей", - признаётся похититель.

Уильям признался, что около года назад некоторое время сидел без работы. Поэтому ему пришлось воровать коврики из банков.

"По-моему штук семь. По всему городу. Всегда ночью. Никогда не ловили на горячем", - говорит Футман.

Что же он делал с ними?

"Я продавал их в винных лавках. У них часто полы бывают мокрыми", - рассказал расчётливый воришка. За каждый половичок он получал от 30 долларов и больше.

Полиция утверждает, что гражданин Футман во всём признался, однако сам Уильям упрямо твердит, что это всё неправда. Ясно одно - подтвердить его рассказы про место работы и семью не представляется возможным: представитель компании "Imperial Carpet" сказал, что никогда не слышал о таком работнике, а сам Уильям наотрез отказался назвать хоть единственное имя одной из своих многочисленных дочерей или своей жены.

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