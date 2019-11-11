Ответ на этот вопрос может лежать у истоков эволюции животного мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, студент Калифорнийского университета в Дейвисе Трейси Томсон опубликовал в издании Bioessays работу, посвящённую отсутствию трёхногих животных. Он заинтересовался темой, прослушав курс теории эволюции у профессора Джиирата Вермея, давшего своим студентам задание придумать "запрещённый фенотип": животное или растение, которое в принципе не может существовать.

Томсон уточняет, что существует множество животных, использующих третью опору во время отдыха. К примеру, суррикаты опирающиеся на хвост в позе столбиком, или дятлы, упирающиеся хвостовыми перьями в ствол дерева.

Поза с опорой на три точки не требует энергии для удержания равновесия, в то время, как для стояния на двух ногах необходимы некоторые мускульные усилия, а также относительно широкие ступни.

Движение на трёх конечностях встречается намного реже. Шестиногие насекомые используют способ передвижения, когда их ноги движутся по три за раз: две с одного бока и одна с другого стоят на земле, тогда как противостоящие им ноги одновременно переносятся на новое место.

Многие обитающие на деревьях животные используют хвост для дополнительной хватки, и в то же время могут двигаться на всех четырёх ногах. До некоторой степени "трёхноги" попугаи, использующие свой крепкий клюв в качестве дополнительного хвата и опоры при движении по ветвям деревьев.

Для кенгуру обычная "ходьба" млекопитающих затруднительна благодаря длинным задним ногам. Вместо этого они используют сильный хвост и короткие передние конечности, чтобы оттолкнуться от земли во время передвижения по пастбищу.

Судя по всему, некоторые животные вполне справляются с трёхопорным движением. Почему же нет животных с тремя ногами? По мнению Томсона, корни загадки могут уходить в очень далёкое прошлое.

Почти все животные на нашей планете обладают двусторонней симметрией. Похоже, что код этой симметрии появился в нашей ДНК на самой заре эволюции - ещё до того, как появились такие отростки, как ноги, плавники или клешни. И когда она уже основательно внедрилась, с ней сложно стало что-либо поделать.

С нашим уклоном в двурукость и двуногость, нам сложно представить, как могло бы передвигаться трёхногое животное, хотя писатели-фантасты не устают выдумывать что-то новое. Возможно, существа с трёхсторонней симметрией живут на Энцеладе, Марсе или Альфа-Центавре, и им так же сложно представить движение на двух конечностях, как нам - на трёх.

По мнению Томсона, подобные размышления полезны для развития идей об эволюции. "Если мы хотим понять эволюцию как процесс, нам надо осознавать, что она может и чего не может", - говорит он.

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