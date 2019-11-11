То, как мы появились на свет, и наши самые первые дни и годы жизни - все это пропадает в памяти. Рамблер разобрался, почему так выходит, передает Day.Az.

Память человека, как правило, хранит воспоминания с возраста от 3, 5 или даже 7 лет: у каждого это происходит по-разному. Кто-то помнит свой подарок на четыре года, а кто-то с трудом вспоминает, как пошел в школу в 7 лет. Психологи называют это явление амнезией детства. Существует даже термин "младенческая амнезия": его ввел Зигмунд Фрейд в 1899 году. Он считал, что взрослые не могут запоминать события первых 3-5 лет жизни и объяснял это агрессивным отношением ребенка к родителям. Эта идея не прижилась, но все же имеет право на существование.

Основной все же остается следующая гипотеза: способности мозга ребенка гораздо ниже, чем у взрослого. Во взрослом возрасте мы можем запоминать большое количество информации, в детском - минимальное.

Формированием наших воспоминаний занимается сеть нервных клеток: она появляется в 6-18 месяцев. На этом этапе возникает краткосрочная и долгосрочная память. Кроме того, ребенок не может связать события со словами, ведь он не умеет говорить и не знает понятий, которыми можно описать какое-либо событие или какую-либо вещь.

Интересный факт: степень забывчивости в каждой стране своя и может отличаться в разных географических локациях на два года. Если говорить о среднем возрасте, в котором ребенок начинает осознанно запоминать какие-то обрывки из жизни, то это 3-4 года. Но, как мы уже сказали выше, эти процессы напрямую зависят от того, во сколько лет ребенок начал говорить и различать предметы.

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