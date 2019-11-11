Палеонтологи из таиландского университета Маха Саракхам обнаружили в таиландской "долине динозавров" в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны останки нового, уже одиннадцатого вида динозавров, живших миллионы лет назад на территории нынешнего Таиланда и соседних стран. Об этом сообщает новостной интернет-портал Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новый вид, названный Vayuraptor в честь Ваю, индуистского бога ветра - четырехметровый "дальний родственник" более крупного тираннозавра, обитал на территории страны более 60 миллионов лет назад, говорится в сообщении.

Палеонтологические раскопки в таиландской "долине динозавров" идут более 30 лет.

За это время были обнаружены останки видов динозавров, которые не встречаются больше нигде в мире. Одним из них стал Tyranozaurus Siamicus, "сиамский тираннозавр", который по росту примерно на метр ниже своего более известного "брата", "королевского тираннозавра" Tyrannozaurus Rex. Сиам - старое название Таиланда.



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