Земля - это родной дом не только для нас, людей, но и для тысяч других видов живых существ - больших и маленьких, хищных и дружелюбных, красочных и не очень. Как бы то ни было, каждый из этих видов уникален, и его сохранение на нашей планете очень важно для природного баланса.

К сожалению, именно человек является главной причиной вымирания многих животных. Окапи и квокка, лори и дюгонь, какапо и пальмовый вор - эти и другие виды животных находятся на грани исчезновения и в скором времени могут исчезнуть навсегда. Давайте будем добрее к природе и тем, с кем мы разделяем наш дом!

1. Хохлач

Хохлачи встречаются только в отдельных отдаленных районах Северной Атлантики. Эти представители семейства тюленьих известны своей уникальной носовой полостью, расположенной в верхней части головы, которую они сдувают и надувают во время купания, а также раздувают, когда чувствуют опасность.

2. Древесные кенгуру

Эти сумчатые живут в тропических лесах Новой Гвинеи и австралийского штата Квинсленд и, как понятно из названия, являются представителями семейства кенгуровых, живущими на деревьях. Охота и уничтожение лесов уменьшили численность этих удивительных существ до 1%.

3. Бородач

Эти красивые птицы из семейства ястребиных обитают в Гималаях и других горных регионах Европы, Азии и Африки. В России встречаются на Кавказе и изредка на Алтае и в Саянах. Бородач везде редок из-за преследования человеком. Эти птицы были почти полностью уничтожены в прошлом веке, считалось, что они нападают на овец и детей. Однако это неверно, так как бородач не охотится на живую добычу, а кормится падалью. В настоящее время Всемирный фонд дикой природы полагает, что бородачей в дикой природе осталось всего 10 тысяч.

4. Аксолотль

Также известные как мексиканская саламандра, эти маленькие амфибии обитают в озерах Центральной Америки. В 2010 году эти странные существа были на грани исчезновения, и, согласно исследованиям 2013 года, ученым не удалось обнаружить их в дикой природе.

5. Сайгак

Сайгак обитает в евразийской степи, в том числе в Джунгарии и Монголии. Это невероятное существо, кажущееся инопланетным, имеет странный нос, отличающийся чрезвычайной гибкостью и помогающий ему отфильтровать пыль, поднятую стадом во время миграции. Истребление его человеком и утрата мест обитания привела к тому, что в природе их осталось всего несколько тысяч.

6. Европейский протей

Протей живет в пещерах Центральной и Юго-Восточной Европы и является одной из немногих амфибий, являющихся полностью водными. Они едят, спят и растут под водой. Протеи проводят всю свою жизнь в полной темноте. У них нет глаз, зато они обладают невероятным слухом и обонянием. Загрязнение воды привело к их вымиранию.

7. Золотистые курносые обезьяны

Эти яркие приматы живут преимущественно в Южном и Центральном Китае, на высоте до 4000 метров. Весьма редки, вид находится под угрозой исчезновения, занесены в Красную книгу. Попали под угрозу исчезновения из-за вырубки лесов.

8. Гангский гавиал

Гавиал является уникальным животным среди современных крокодилов. Хотя миллионы лет назад существовало несколько их видов, сегодня гангский гавиал - последний из оставшихся представителей этого древнего рода и единственный вид семейства гавиаловых. Их длинные, тонкие челюсти делают их гибкими и проворными охотниками за рыбой. Из-за истребления человеком их численность снизилась до 2%. На данный момент существует меньше 235 особей данного вида, большинство из которых находятся в Индии.

9. Носач

Этот странный вид обезьян, известный своим впечатляющим носом, встречается только на острове Борнео. Численность этих обезьян снизилась до 50% в течение последних 40 лет. В настоящее время вырубка лесов представляет главную угрозу для носачей. Также этот вид страдает от охоты, хотя он охраняется законом. Согласно Международному союзу охраны природы, носачи находятся под угрозой исчезновения.

10. Дельфины иравади

Дельфины иравади - это редкий вид, обитающий в реках и прибрежных регионах Южной и Юго-Восточной Азии. При этом в Камбодже и Лаосе они считаются священными животными: рыбаки очень любят иравадийского дельфина за то, что он помогает им загонять рыбу в сети. Но недавние исследования показали, что дельфинов иравади осталось меньше сотни. Причиной исчезновения вида стал чрезмерный вылов рыбы и крайне низкая выживаемость детенышей. Старые дельфины умирают, а замены им нет, так как лишь немногие молодые животные достигают зрелого возраста.

11. Пальмовый вор

Пальмовый вор является самым большим членистоногим в мире, его вес может достигать 9 кг. Как и предполагает название, эти крабы лазят по деревьям в поисках кокосов, чтобы потом разломать их своими мощными клешнями. Из-за того, что эти великаны считаются деликатесом, они попали под угрозу исчезновения и охраняются в некоторых регионах.

12. Какапо

Какапо, или совиный попугай, встречается в Новой Зеландии и является единственным нелетающим попугаем, который к тому же предпочитает ночной образ жизни. Европейская колонизация острова принесла с собой кошек, что сделало какапо легкой добычей. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения, их осталось всего около 130 особей.

13. Дюгонь

Дюгонь является одним из четырех выживших видов морских коров, проживающих в Тихом океане у восточного побережья Африки. На этих величественных гигантов охотятся из-за мяса, напоминающего по вкусу телятину, а также из-за жира, шкур и костей, которые идут на поделки под слоновую кость. Из-за хищнической добычи и деградации среды обитания на большей части ареала дюгонь стал редок или исчез.

В настоящее время лов дюгоней сетями запрещен и их добывают гарпунами с лодок. Добыча разрешена в качестве традиционного промысла аборигенных народов. Дюгонь занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом "уязвимый вид".

14. Лори (Loris elusive)

Лори этого вида были замечены всего четыре раза с 1937 года и вообще исчезли в 1939-2002-м. Предполагается, что они и вовсе вымерли.

15. Орнаментальный птицеед

Этот вид паука можно найти только в отдаленных индийских лесах. Коллекционеры просят по 500 долларов за этих красивых цветастых членистоногих, и это привело к тому, что их численность значительно снизилась, приведя к угрозе исчезновения.

16. Мархур (винторогий козел)

Мархур является национальным символом Пакистана. Его высокий статус и красота его невероятных рогов сделали мархура идеальной мишенью для охотников, стремящихся заиметь себе редкий трофей. Сегодня в дикой природе их осталось всего около 2500.

17. Квокка (короткохвостый кенгуру)

Квокки очень дружелюбные сумчатые, которые обитают в небольшом уголке юго-западной Австралии. Их доброта частично объясняет, почему они находятся в опасности: как они ни стараются, у них не получается подружиться с динго и лисами.

18. Окапи

Это животное также известно как зебра-жираф. Окапи обрели славу в 1800-х годах, после обнаружения их британскими исследователями. Хоть окапи были открыты несколько столетий назад, до сих пор мало кто верит, что это странное существо может быть реальным. Сегодня вы можете найти их только в Демократической Республике Конго, где их осталось около 10-20 тысяч.

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