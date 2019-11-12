Даже двухнедельный отказ от алкогольных напитков способен изменить вашу жизнь. Рамблер рассказывает, как ваш организм ответит на такой детокс, передает Day.Az.

У вас улучшится качество сна и память

Алкоголь влияет на нейронные связи - при регулярном употреблении страдают наш сон, нервы и память. Отказ от алкоголя приведет к повышенной концентрации внимания, вы начнете высыпаться и перестанете вставать среди ночи без повода.

Вы похудеете

И не только потому что алкоголь сам по себе калорийный. Все дело в том, что он повышает аппетит и притупляет внимание: вы не осознаете, что наелись, и едите больше, чем надо. А несколько коктейлей по калорийности такие же, как многий фаст-фуд.

У вас нормализуется работа кишечника

А с ним и качество кожи. Дело в том, что алкоголь негативно влияет на микрофлору кишечника.

Результат - проблемы с иммунитетом и воспаления на коже. Откажитесь от спиртного, и увидите, как всего за 7-10 дней преобразится ваше лицо.

Вы станете выносливее и энергичнее

А еще забудете про отдышку и постоянное чувство усталости. Когда вы много пьете алкоголя, на стенках сосудов образуются вредные жиры, и сердцу становится тяжело работать. Без спиртного вы вернете в вашего тело легкость, станете более активными и нормализуете водно-солевой баланс.

Вы избежите обезвоживания

За каждым выпитым бокалом алкоголя должен идти стакан воды, но про это все забывают. Если вы откажетесь от спиртных напитков, у вас улучшится процесс насыщения тканей кислородом. За счет этого вы сможете избежать отеков, а ваша кожа будет сиять здоровьем!

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