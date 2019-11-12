Ветеринары нередко предупреждают: не надо очеловечивать домашних питомцев. Но как удержаться, если любимый кот или лучший на свете пес давно стал полноправным членом семьи и жизнь без него невозможно представить. Люди привязываются к своим животным и наделяют их теми же эмоциями, которые умеют испытывать сами. Рамблер выяснил, что творится в голове зверей на самом деле, передает Day.Az.

Как бы ни хотелось верить в обратное, животные не способны на эмоции - плач и смех доступны только людям. Слезы набегают на глаза от боли, радости, обиды, умиления и других сильных эмоций. Животные не испытывают таких эмоций в "человеческом смысле", однако они могут скулить и выть от физической боли, при этом слезы на глазах не выступают.

Это не значит, что у животных нет слезной жидкости, но выступает она в случае, если что-то угрожает роговице глаза, например, когда нужно удалить соринку или глаза пересохли от ветра.

Кстати, младенцы тоже не сразу учатся плакать, сначала они кричат без слез, привлекая внимание матери к своему дискомфорту.

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