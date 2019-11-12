Наш дом состоит из множества вещей. От некоторых мы предпочитаем избавляться, считая их уже давно отжившим хламом. Другими же очень дорожим и ни за что с ними не расстанемся.

Сегодня ИА "Экспресс-Новости" делится с вами рейтингом вещей, которые непременно притягивают в дом бедность, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Разбитые вещи

Если в доме что-то разбито, то это непременно сулит неприятности и отсутствие денег. Во всяком случае, так считали наши предки. Именно они убеждали нас без зазрения совести выкидывать разбитые и треснувшие вещи.

Вещи, которыми давно не пользуются

В некоторых домах любят хранить вещи, в которых уже давно не нуждаются. На вопрос, для чего они, ответить точно не могут. Вроде бы они лежат и никому не мешают. Это могут быть покрытые пылью старые газеты и журналы, документация из прошлого или еще что-то из этой оперы. Стоит отметить, что хлам еще никому не приносил денег и благосостояния. Многие считают, что такие вещи - признак плохой энергетики.

Предметы, лишенные жизни

Есть такие предметы в доме, которые вроде бы и призваны украшать, но жизни в них не чувствуешь. Другое дело живые цветы. Смотришь на них и ощущаешь положительную энергию. Искусственные же растения лишь создают видимость благополучия, не неся совершенно никакого смысла.

Мусор

Некоторые места в доме заслуживают отдельного внимания. Речь идет о шкафах и полках. Здесь порой скапливается столько мусора, что его необходимо срочно разгребать. Мусор не содержит в себе ничего хорошего и, как правило, ассоциируется с энергией застоя.

Снимки, которые связаны с чем-то плохим

Некоторые фотографии таят в себе множество негативных моментов. Глядя на них, человек непременно устремляется в прошлое и будто заново проживает эти эмоции. Это может очень плохо сказываться как на его здоровье, так и на финансовом благополучии.

Когда часы остановились

Сломанные часы - не очень хороший признак для человека, который стремится к счастью и благополучию. С ними нужно что-то делать. Быть может, починить их или выбросить. Если время остановилось в вашем доме, то это говорит о том, что вы можете притянуть не очень хорошие события.

Вещь без пары

Если изначально вещь шла в паре с другой вещью, а теперь одна из них утеряна, то это говорит о негативной энергии в вашем доме. Вернее, о том, что на положительную энергию попросту поставлен блок. Необходимо срочно избавиться от таких вещей, чтобы не привлечь финансовые неудачи.

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