Блюдо, пользовавшееся большой популярностью у советских людей, несмотря на то, что оно имело высокий спрос, в одночасье вдруг пропало из всех заведений общественного питания. Почему это произошло, рассказывает Рамблер, передает Day.Az.

В России это блюдо появилось в середине XVIII века. "Познакомили" русских гурманов с ним итальянские моряки, которые и придумали добавлять в пасту рубленое вареное мясо с луком и разнообразными специями, поджаренное на сале. Вскоре и русские мореплаватели оценили вкус и легкость приготовления блюда.

Вслед за моряками блюдо снискало популярность и у простых людей. Но в советское время макароны-по флотски вдруг признали опасными. Правда, с оговоркой, что их нельзя подавать в заведениях общественного питания.

Объяснялось это тем, что в столовых невозможно создать полагающиеся условия хранения. Согласно нормам, мясо для подобных блюд можно было хранить лишь в бульоне, при температуре не ниже 70 °C, да и то не более 2-3 часов. Такой короткий срок хранения был просто неудобен.

Кроме того, в соответствии с действовавшими тогда правилами приготовления, макароны после варки было необходимо промывать в холодной проточной воде, дабы избежать их слипания. А это, по мнению специалистов, способствовало созданию патогенной флоры, которая могла привести к отравлению.

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