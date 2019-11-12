Стандарты красоты в Азии значительно отличаются от европейских. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь вспомнить о том, что в Японии борцы сумо - настоящие секс-символы. Почему почти каждая японка мечтает стать девушкой сумоиста, выяснял Рамблер, передает Day.Az.

Божественный подтекст

Корни любых традиций зачастую кроются в историческом прошлом - вот почему его нельзя оставлять без внимания. В Японии существует убеждение, что сумо придумали боги. Около 2500 лет назад прошел первый поединок между богами Такэмикадзути и Такэминаката, отпрысками Аматэрасу-омиками. К слову, бороться им было за что - победитель автоматически становился создателем императорской династии Ямато. По крайней мере, именно так рассказывается о событиях тех лет в летописи 712 года.

Очевидно, что традиция превозносить борцов сумо на пьедестал берет свое начало с самых древних времен. И, что интересно, не теряет актуальности по сей день. Японские женщины боготворят не только екудзунов - так называют чемпионов сумо, но и начинающих борцов. Если в СССР, чтобы влюбить в себя девушку, достаточно было сыграть ей на гитаре, то в Японии следует стать сумоистом.

Сила и минимум одежды

Женские фан-клубы, посвященные одному единственному футболисту, давно не удивляют никого. Но могли ли вы представить, что и у каждого популярного сумоиста есть группа преданных фанаток? Некоторые исследователи убеждены, что это связано с незаурядной экипировкой спортсменов, а точнее - с тем фактом, что она почти отсутствует. Все, во что облачаются сумоисты, выходя на ринг, - небольшая набедренная повязка. Помимо этого, несмотря на излишний вес, борцы сумо всегда ухоженные и опрятные, что вновь не может не привлекать японок.

Одним из доказательств сексуальной привлекательности сумоистов может служить рекламная компания "Субару" 2011 года, в которой центральное место занимают борцы сумо. Обычно, чтобы обратить внимание клиента на продукт, компании используют в рекламных роликах привлекательных с точки зрения масс людей. А в Японии борцы сумо идеально вписываются в это определение.

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