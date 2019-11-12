https://news.day.az/unusual/1174738.html Вернувшись из поездки, отец семейства получил очень трогательный подарок - ВИДЕО
Вернувшись из поездки, отец семейства получил очень трогательный подарок - ВИДЕО
Житель Ганновера (Германия) очень переживал, когда его любимая 10-летняя собака Луна скончалась из-за болезни, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Когда отец семейства отправился в деловую поездку, домочадцы решили удивить его и приобрели в отсутствие мужчины нового щенка по кличке Наггет.
Сцена знакомства вернувшегося хозяина и его нового лучшего друга была снята на видео, и нет нужды говорить, что получилась она удивительно трогательной - изумлённый мужчина не только очень обрадовался, но и чуть не расплакался от счастья.
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