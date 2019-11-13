О том, какие корнеплоды при определенных обстоятельствах вредны, что надо учитывать при употреблении в пищу картофеля, моркови и редьки, корреспонденту "Вечерней Москвы" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

- Корнеплоды в сыром виде, особенно острые, такие как редька, не рекомендуются к употреблению в период заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом горькая редька, особенно редис и дайкон, вреда принесут меньше. Большое количество клетчатки при проблемах с желудочно-кишечным трактом усиливает несварение, может вызывать дискомфорт и даже боли, - уверена врач.

Диетолог разъяснила интересные свойства картошки и моркови. Если их сварить, у них повысится гликемический индекс. По словам специалиста, это крахмалистые продукты, к ним в термически обработанном виде следует относиться с осторожностью тем, кто страдает сахарным диабетом.

- С одной стороны, запеченный картофель содержит много калия. Он понижает артериальное давление, уменьшает отеки, улучшает работу сердца. С другой, даже у отварного картофеля повышен все тот же гликемический индекс со всеми оговорками, - напомнила диетолог.

Эксперт заметила, что здоровому человеку корнеплоды полезны в любом виде, ему "все показано". У больных людей рацион должен определяться в соответствие с заболеваниями. Врач уточнила, что одним пользу принесут сырые корнеплоды, клетчатка очистит их организм, поможет вывести токсины, эндотоксины и холестерин. Соломатина сказала, что это особенно показано тем, у кого есть атеросклероз, рак кишечника.

- У кого есть лишний вес или проблемы с сахаром - будьте осторожны с вареными корнеплодами. Но вы можете слегка пассировать морковь, проблем такой овощ не принесет, а бета-каротин усвоится лучше, - подчеркнула Соломатина.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın