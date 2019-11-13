Существует несколько признаков, по которым можно предположить, что ваш мужчина станет плохим отцом. Рамблер расскажет о каждом из таких "звоночков", передает Day.Az.

Предпочитает проводить вечера у телевизора

Без бутылки пива он также редко обходится. Если образ жизни вашего мужчины похож на этот, то скорее всего он не пойдет играть с малышом в парк, а в лучшем случае вручит ему планшет. Худшее, что может произойти, - ваш ребенок станет таким же отцом или матерью.

Не помогает по дому

Принято, что все хозяйство обычно лежит на хрупких плечах женщины. А с рождением ребенка на нее падает очередной груз забот и ответственности. И если вашему мужчине сложно помочь помыть посуду или вынести мусор, то можете не надеяться, что он когда-то поменяет подгузник малышу. Существуют такие мужчины, которые вовсе считают, что до подросткового возраста ребенком должна заниматься исключительно мать.

Не любит животных

Многие родители заводят своим детям животное, чтобы они научились заботиться о братьях наших меньших. Если у вашего мужчины в детстве была собака, то он точно должен знать, что такое ответственность и забота. Следовательно, уход за ребенком не покажется ему чем-то страшным и непосильным.

Не стрессоустойчив

Это очень важное качество для родителя, особенно для отцов. В первый год жизни ребенка ему придется успокаивать не только малыша, но и свою жену. Мужчине будет очень трудно, если он от любой мелочи заводится с половины оборота.

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