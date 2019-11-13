Для многих процесс похудения ассоциируется с тяжелыми муками, ограничениями в любимой еде и пытками физической нагрузкой в спортзале. Но все может быть не так страшно, если завести несколько полезных привычек, которые не только не доставят неудобств, а, возможно, привнесут в вашу жизнь удовольствие и, безусловно, облегчат путь к обретению желанной формы. Перед вам 10 самых действенных утренних привычек для стремящихся похудеть, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Есть завтрак с высоким содержанием белка

По мнению диетологов, утренний прием белковой пищи значительно уменьшит аппетит на весь день и избавит вас от мучений, связанных с искусственным ограничением себя в количестве потребляемой пищи. Поскольку белок подавляет "гормон голода" грелин, вы просто не будете ощущать потребность в больших порциях еды.

Для такого завтрака подходят вареные яйца, омлет, творог, авокадо, индейка, орехи.

2. Пить много воды

Заведите привычку пить с утра натощак стакан-два воды. Это ускорит обмен веществ, и попросту заставит ваш организм сжигать больше калорий.

3. Взвешиваться

По результатам специально проведённого исследования, среди сбросивших лишний вес за определенный заданный промежуток времени количество тех, кто регулярно вставал на весы по утрам, значительно превышает число не следивших за изменениями своего веса. Точное знание своих цифр мотивирует на самоконтроль в течение дня и достижение лучших результатов.

4. Раздвигать шторы и впускать солнечный свет

По версии ученных, проводивших исследование на страдающих ожирением женщинах, витамин D, которым солнечный свет насыщает организм, помогает снизить вес, а его нехватка, наоборот, может привести к появлению лишних килограммов.

Стоит отметить, что солнечный витамин также содержится в таких продуктах как миндаль, жирное коровье молоко, скумбрия, йогурт и яйца.

5. Питаться осознанно

Диетологи рекомендуют взращивать в себе любовь к полезным продуктам и правильному питанию. Также важно прислушиваться к сигналам организма и заботиться о своём теле, потребляя пищу в нужном количестве и в подходящее время. Это значит - не морить себя голодом и не переедать бездумно.

6. Заниматься физическими упражнениями после пробуждения

Специалисты уверяют, что самое удачное время для тренировок - первая половина дня. Именно по утрам организм сжигает самое большое количество калорий, поскольку невысокий сахар в крови вынуждает организм генерировать энергию из жира.

7. Готовить обед заранее, до начала рабочего дня

Эта привычка убережёт вас от неправильных и нездоровых перекусов в течение дня, которые могут серьезно помешать процессу потери лишних килограммов.

8. Высыпаться

Каждому, без исключения, необходим здоровый полноценный сон. Не выспавшийся человек потребляет больше еды в течение дня. Это связано с тем, что организм требует насыщения и компенсирует недостаток энергии большим количеством пищи.

9. По возможности добираться на работу пешком

Конечно, вариант подходит не для всех, но важно помнить, что, если у вас нет достаточно времени для тренировок в спортзале, необходимо заменить их хотя бы пешими прогулками. Физическая активность, и желательно в первой половине дня, как мы писали в пункте 6, является необходимым условием для похудения.

10. Вести дневник питания и физических упражнений

Такой дневник нужен не только для повышения уровня самоконтроля, но и для того, чтобы отследить свои собственные индивидуальные особенности и распознать, на что ваше тело реагирует лучше: что из еды и физических нагрузок больше способствует потере лишнего веса.

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