Людей все больше и больше и мусора, соответственно, всё больше и больше... Когда-нибудь он просто погребёт под собой всё живое, если мы не найдём способ очищать Землю эффективнее, чем сейчас.

Предлагаем вашему вниманию подборку, от которой просто сердце разрывается.

1. Черепаха, когда-то попавшая в пластиковый круг, не смогла из него освободиться и нормально вырасти

2. И эта черепаха, запутавшаяся в пластиковых отходах...

3. У этой коалы больше нет дома

4. Эта птица покрыта смертельно опасной нефтяной плёнкой. Мы шокированы этой фотографией...

5. Полная мусора волна на острове Ява - самом густонаселённом острове планеты

6. Фальшивый вид Гонконга для туристов

7. Альбатрос, погибший из-за съеденных пластиковых отходов

8. Аист, запутавшийся в пластике

9. Этот мальчик каждый день ищет и собирает отходы, подлежащие утилизации, чтобы сдать их по 35 центов за килограмм и помочь своей семье

10. Пингвины, испачканные нефтью

11. Этот тюлень не может освободить свой нос от пластиковой банки

12. Индийский мальчик, плавающий среди мусора

13. Этот страдающий котик не может чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории обитания

14. Ребёнок пьёт воду из грязного ручья в Фуюань, провинция Юньнань

15. Птица на месте разлива нефти

16. Месторождение нефти Керн-Ривер, Калифорния, США. Эксплуатируется с 1899 года

17. Мужчина убирает мёртвую рыбу на озере Ухань, провинция Хубэй, Центральный Китай

18. Городской пейзаж Мехико, 20 миллионов жителей

19. Рабочий пытается убрать разлившуюся нефть, порт Далянь, Ляонин

20. Девушка идёт по Пекину. Содержание вредных частиц в воздухе города в 40 раз превышает международные стандарты безопасности

21. Ребёнок плавает в грязной воде, Пингба, Китай

22. Переполненные мусором окрестности Бангладеш

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