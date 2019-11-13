Жизнь очень часто сравнивают с компьютерной игрой: шикарная графика, много спецэффектов, правда, сюжет не очень, да и багов (программных ошибок) хватает! Но никто не поспорит с тем, что жизнь совершенно уникальная штука, в которой можно встретить все что угодно! Некоторые вещи поражают, потрясают и даже ужасают, но все-таки они прекрасны. Сразу предупреждаем, что на этих фотографиях нет ни грамма фотошопа.

15-килограммовый карп, пойманный на юге Франции

Железнодорожные рельсы в Новой Зеландии после землетрясения 2010 года

До конца не сгоревший столб во время пожара в районе поселка Рудня Волгоградской области

Вот так выглядит зеброид - помесь зебры и пони

Парад. Просто безупречно

Шахта лифта в виде огромного аквариума, в котором живет более 1500 рыб

Гибискус расцвел после извержения вулкана, засыпавшего все вокруг пеплом на острове Суматра

Нет, это не портал в другой мир. Это туннель для слива воды на водохранилище Ледибауэр

Хаски на озере, покрытом льдом

У пляжа Махо на острове Сент-Мартин начинается взлетно-посадочная полоса аэропорта

Суровая зима, она такая

Фестиваль воздушных змеев, или Фестиваль ветров в Сиднее

Щупальца монстров? Нет, всего лишь гигантские водоросли

Водные гиацинты на Ниле, Египет

Отель San Cruise в южнокорейском Чондочжин

Стеклянный пляж в Калифорнии

Источник

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın