Удивительные кадры из реальной жизни, в которые трудно поверить
Жизнь очень часто сравнивают с компьютерной игрой: шикарная графика, много спецэффектов, правда, сюжет не очень, да и багов (программных ошибок) хватает! Но никто не поспорит с тем, что жизнь совершенно уникальная штука, в которой можно встретить все что угодно! Некоторые вещи поражают, потрясают и даже ужасают, но все-таки они прекрасны. Сразу предупреждаем, что на этих фотографиях нет ни грамма фотошопа.
15-килограммовый карп, пойманный на юге Франции
Железнодорожные рельсы в Новой Зеландии после землетрясения 2010 года
До конца не сгоревший столб во время пожара в районе поселка Рудня Волгоградской области
Вот так выглядит зеброид - помесь зебры и пони
Парад. Просто безупречно
Шахта лифта в виде огромного аквариума, в котором живет более 1500 рыб
Гибискус расцвел после извержения вулкана, засыпавшего все вокруг пеплом на острове Суматра
Нет, это не портал в другой мир. Это туннель для слива воды на водохранилище Ледибауэр
Хаски на озере, покрытом льдом
У пляжа Махо на острове Сент-Мартин начинается взлетно-посадочная полоса аэропорта
Суровая зима, она такая
Фестиваль воздушных змеев, или Фестиваль ветров в Сиднее
Щупальца монстров? Нет, всего лишь гигантские водоросли
Водные гиацинты на Ниле, Египет
Отель San Cruise в южнокорейском Чондочжин
Стеклянный пляж в Калифорнии
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