Диетолог Елена Соломатина рассказала о самых вредных закусках к пиву, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению эксперта, наибольший ущерб организму наносят чипсы. Этот продукт содержит трансжиры, большое количество соли, крахмала и сахара. Помимо этого для приготовления чипсов используют картофельную муку и различные вкусовые ароматизаторы.

Диетолог подчеркнула, что данная закуска наносит огромный вред желудку, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе. А трансжиры, в частности, нарушают работу клеток.

Соломатина также отметила, что в сочетании с пивом чипсы имеют двойной негативный эффект. Дело в том, что алкогольный напиток обладает высоким гликемическим индексом, за счет чего повышает уровень сахара в крови. В итоге страдает множество органов: от печени до головного мозга.