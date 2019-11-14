Названа самая опасная закуска к пиву
Диетолог Елена Соломатина рассказала о самых вредных закусках к пиву, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По мнению эксперта, наибольший ущерб организму наносят чипсы. Этот продукт содержит трансжиры, большое количество соли, крахмала и сахара. Помимо этого для приготовления чипсов используют картофельную муку и различные вкусовые ароматизаторы.
Диетолог подчеркнула, что данная закуска наносит огромный вред желудку, поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе. А трансжиры, в частности, нарушают работу клеток.
Соломатина также отметила, что в сочетании с пивом чипсы имеют двойной негативный эффект. Дело в том, что алкогольный напиток обладает высоким гликемическим индексом, за счет чего повышает уровень сахара в крови. В итоге страдает множество органов: от печени до головного мозга.
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