Женщинам присущи материнский инстинкт - забота о других. Но ваш партнёр - не ваш ребенок. За ним не нужно ухаживать. Не путайте любовь и заботу с материнской опекой, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Вот 5 вещей, которые никогда нельзя делать ради него.

1. Давать советы и рекомендации

Забудьте об этом. Даже если мужчина спрашивает, как ему поступить, никогда не давайте точный и чёткий ответ. Не решайте ничего за него. Скажите просто: "Делай так, как тебе виднее."

Дать совет - это значит взять на себя часть ответственности. А в случае с мужчиной это значит стать опорой и главой семьи. А если вы настоятельно хотите помочь, задайте ему наводящие вопросы (ни в коем случае не советуйте.)

2. Помогать финансово

Даже если мужчина жалуется на финансовые затруднения, не надо стараться помочь ему деньгами, не нужно искать вторую работу, чтобы помочь ему выйти из этой ситуации. Это будет очень большой ошибкой, из-за которой пострадало уже очень много женщин. Вам кажется, что вы поможете ему, но на самом деле только занижаете его мужское эго.

3. Слушать о его проблемах и жалеть его

Некоторые мужчины очень любят жаловаться женщинам. Зачастую это друзья, знакомые, коллеги... Женщины думают, что если выслушают его боль, посочувствуют ему, то отношения станут ближе. А возможно и найдут родственную душу. С мужчинами это не работает. Просто этот мужчина будет регулярно вам сливать жизненные проблемы, приходить к Вам, как к надежной "жилетке", а гулять и встречаться он будет с другими женщинами. Если вы понимаете, что это именно ваш случай, после очередной его жалобы, просто скажите ему: "Ну ничего, ты уже большой мальчик, сам справишься и решишь свои проблемы". Жалость и опора на женщину унижает мужчину. Хорошим выходом из этой ситуации может быть решение, как в пункте 1: наводящие вопросы. Но даже они должны быть заданы очень тонко, но не профессионально. Очень важно чтобы Вы показали в этот момент свою позицию внизу, в Ваших вопросах должно быть обращение к его воле, силе, интеллекту. Мужчинам очень нужны жизненные трудности, уроки, проблемы - это ключ к его становлению, как личности и как мужчины.

4. Дарить дорогие подарки

Лучше подарите мужчине больше своего тепла, уюта, веры в него, восхищенных взглядов! Проводите больше времени рядом с ним, но не старайтесь удивить мужчину роскошным подарком, это превратит ваши отношения в пользование. И вообще, если вы по статусу выше, чем он, может обидеть, унизить мужчину и перейти в токсичные отношения.

5. Одухотворять его

Знаю, многие женщины пытаются подкладывать книги, включать лекции громко, ставить видео. Обычно это вызывает только отторжение и непринятие. Подобных вещей делать не стоит. Гораздо эффективнее самой стать самой счастливой и радостной, научиться общаться с людьми, и тогда он сам заинтересуется, что вы делаете, чтобы такой быть.

Если мужчина вас просит рассказать ему о каких-то знаниях, не нужно принимать на себя роль Гуру и рассказывать всё сразу с малейшими подробностями. После этого он, конечно, будет уважать Вас как учителя, но совсем забудет о том, чтобы женщина. Поэтому делаем милое лицо и говорим: "Дорогой, я не смогу тебе все объяснить, потому что я сама нахожусь на уровне обучения. Я вот эту лекцию прослушала. Ты послушай сам, если тебе интересно".

Подведем итоги:

Никогда не занимайте доминирующую позицию и не давите мужчину своим интеллектом. Вариантов поддержки мужчины очень много, но никогда не нужно занимать позицию "Он без меня не справится, только я могу ему помочь".