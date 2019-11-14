https://news.day.az/unusual/1175624.html Редкие и чарующие фотографии павлина в полете
Редкие и чарующие фотографии павлина в полете
Летают павлины или нет - это один из часто задаваемых вопросов, потому что эти птицы производят впечатление тяжелых, да и размеры их не маленькие. К тому же, в естественной среде обитания их можно застать лишь за прогулкой, и мало кто видел пернатых в полете.
Представляем вам посмотреть на такие редкие и чарующие фотографии.
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