Летают павлины или нет - это один из часто задаваемых вопросов, потому что эти птицы производят впечатление тяжелых, да и размеры их не маленькие. К тому же, в естественной среде обитания их можно застать лишь за прогулкой, и мало кто видел пернатых в полете.

Представляем вам посмотреть на такие редкие и чарующие фотографии.

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