Климатические изменения, которые делают загрязнение воздуха еще опаснее, в следующем десятилетии могут привести к гибели еще десятков миллионов людей не только в развивающихся, но и в развитых странах.

Об этом предостерегают авторы доклада, который опубликовал научный журнал Lancet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В исследовании 120 экспертов из 35 институтов, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка, рассмотрели ряд сценариев развития человечества. Один из них заключается в том, что родившиеся сегодня дети в свой 81-й год рождения (в 2100 году) могут оказаться в мире, в котором температура стала на 4 °С выше, чем в доиндустриальную эпоху. Подобное развитие событий возможно, если уже сейчас не начать сокращать выбросы парниковых газов, указывают специалисты.

Также эксперты отмечают, что недостаточно быстрое реагирование на изменение климата значительно увеличит риск для здоровья детей, обернется, в частности, ослаблением иммунной системы. "Само изменение климата усугубит загрязнение [воздуха]", - отметил один из авторов доклада профессор Редингского университета Уильям Коллинз.

По словам координатора исследования Николаса Уоттса, борьба с загрязнением воздуха во всем мире - это "самая важная задача, которую мы должны рассматривать с точки зрения общественного здравоохранения". "Дети особенно уязвимы перед риском для здоровья, который связан с изменением климата, - сказал Уоттс. - Ущерб, нанесенный в раннем детстве, становится постоянным и повсеместным, а последствия для здоровья сохраняются на всю жизнь". Изменение климата может "определить здоровье всего поколения", добавил он.

Как считает профессор Хью Монтгомери, глава Института здоровья и жизнедеятельности человека при Университетском колледже Лондона, "в этом году ускоряющиеся последствия изменения климата стали яснее, чем когда-либо". "Самые высокие из когда-либо зафиксированных температурных показателей в Западной Европе, лесные пожары в Сибири, в австралийском штате Квинсленд и Калифорнии спровоцировали рост случаев заболевания астмой, респираторных инфекций и тепловых ударов", - подчеркнул он. "Наши дети рассматривают эту климатическую ситуацию как чрезвычайную и требуют действий для своей защиты. Мы должны прислушаться к ним и действовать", - добавил Монтгомери.

Неспособность справиться с изменением климата на планете, по оценке исследователей, может обернуться к 2100 году ежегодным ущербом для человечества в размере 17,5 триллиона долларов при повышении температуры на 4 °С.

Ранее ВОЗ назвала загрязнение воздуха и изменение климата главной угрозой для здоровья людей в 2019 году. Организация напомнила о том, что ежегодно загрязнение воздуха приводит к преждевременной смерти 7 млн человек. Кроме того, оно влияет и на изменение климата. По оценкам экспертов, с 2030 по 2050 год вследствие изменения климата число смертей будет увеличиваться на 250 тыс. ежегодно.

В числе других угроз организация назвала лихорадку Эбола, глобальную пандемию гриппа, эпидемию ВИЧ и рост устойчивости бактерий к антибиотикам.