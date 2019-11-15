Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что чаще всего испытывают люди в последний год жизни, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

После изучения медицинских анкет 3274 человек, ученые пришли к выводу, что на исходе жизни усиливается депрессия.

При этом в зоне риска - женщины, молодежь и необеспеченные люди. Пик депрессии приходится на последний месяц жизни - у 59% участников исследования все признаки депрессии активизировались.

Представитель Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения Университета Рутгерса в Нью-Йорке Элисса Козлова заявила, что депрессия становится критической проблемой в контексте лечения серьезных заболеваний.

За год до смерти женщины сильнее страдали от депрессии чем мужчины - три признака против двух. Среди распространенных симптомов - плохой сон, грусть, чувство одиночества, усталость от ежедневных усилий, недостаток мотивации.