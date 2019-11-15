Ежедневно по дороге домой и обратно мы встречаем сотни людей. Реже, но с определенной регулярностью мы знакомимся с кем-то. Одни остаются в нашей жизни на длительный срок, другие исчезают спустя пару недель. Так или иначе, наша память хранит в себе множество разнообразных лиц, Но, возможно, ли узнать, сколько именно физиономий человек способен запомнить? Ученые отвечают "Да". Как именно? Выяснял Рамблер, передает Day.Az.

В 2018 году исследователи провели эксперимент, чтобы понять, как много лиц может запомнить человек, даже если он не помнит имен обладателей некоторых из них.

Несмотря на то, что человеческая эволюция, как правило, проходила в небольших группах, вмещающих в себя не более 100 индивидов, человек способен отложить в памяти образы куда большего числа людей.

Дабы доказать это, эксперты предложили 25 подопытным за час выписать на листок как можно больше имен людей, чьи лица они могут вспомнить. После этого участникам эксперимента предложили в течение следующего часа перечислить так же на листе имена знаменитостей. И вновь при условии, что испытуемые помнят их лица. Исследователи заметили, что с течением времени участникам становилось все труднее, и они гораздо медленнее заносили имена в список.

На этом эксперимент не закончился. Заключительным этапом стало распознавание лиц медийных личностей при помощи фотографий. Подопытным показывали снимки Брэда Питта, Ангелы Меркель и других известных людей (в общей сумме 3441 фото), а им нужно было сказать, знают они этих людей или нет.

Проанализировав все полученные данные, ученые пришли к выводу, что в среднем человек способен запомнить порядка 5000 лиц. Но это лишь средняя величина, ведь даже среди испытуемых были те, чья память знала о существовании лишь1000 человек и, напротив, те, кто мог различить аж 10 тысяч лиц.