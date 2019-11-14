Картину "Мадонна с младенцем", которую долгое время считали копией работы итальянского живописца Сандро Боттичелли, оказалась подлинником. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Недавно эксперты провели дополнительное исследование, которое показало, что полотно, написанное ориентировочно во второй половине XV - начале XVI века, создано Боттичелли.

Рестовратор и искусствовед Саймон Гиллеспи с помощью инфракрасных лучей смог лучше изучить область рук и другие фрагменты полотна и доказать, что манера исполнения характерна для Боттичелли.

"Мы должны были пройти миллиметр за миллиметром, учитывая хрупкость оригинальных слоев краски. В ходе работы мы удалили грязь и старый лак, чтобы раскрыть истинную красоту Мадонны и засвидетельствовать возрождение шедевра", - рассказал он.

Гиллеспи также обнаружил, что фон с аркой был работой художника-фальсификатора, который добавил его в начале XX-го века, вероятно, чтобы увеличить размер картины.

Историк Лоренс Кантер, который также признал подлинность произведения искусства, заявил, что необходимо провести еще ряд исследований, чтобы понять, когда и сколько изменений претерпела картина.

Сейчас "Мадонна с младенцем" Боттичелли находится в Национальном музее Кардиффа в Уэльсе.